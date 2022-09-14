تقدّم أوكرانيا يطرح السؤال: هل تستطيع كييف الفوز فعلاً؟

قبل أسبوع واحد، كان التوازن الجيوسياسي في أوكرانيا يمكن تشبيهه بـ"زوغزوان"، وهي كلمة ألمانية تعني "إلزامية التحرك"، وتصف نقطة حساسة في لعبة الشطرنج عند اتخاذ أي خطوة من المحتمل أن تضع اللاعب في وضع غير مؤات.

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وبحسب صحيفة "ذا غارديان"البريطانية، "بالنسبة للغرب، وبينما كان يستعد للاجتماع مع قادة العالم الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدا أنه لا يوجد خيار جيد، باستثناء التمسك بما هو متاح. فالغرب غير قادر على التراجع عن دعمه لأوكرانيا. ومع ذلك، إذا استمر الغرب في خطته للضغط على روسيا اقتصاديًا، فمن المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليائس على نحو متزايد سيوقف كل الغاز القادم من روسيا، ليس فقط الذي يأتي عبر خط نورد ستريم 1، وإنما من كل خطوط الأنابيب. بالنظر إلى رفض منتجي النفط، من الرياض إلى طهران، المساعدة في إنقاذ أوروبا وزيادة إنتاج النفط، فإن ملايين المستهلكين الأوروبيين معرضون لخطر التجمد أو الإفلاس هذا الشتاء. وقال جاستن برونك، من مركز الأبحاث البريطاني الروسي: "في فصل الشتاء، وبغض النظر عن مساحة الأراضي التي قد تستعيدها أوكرانيا قبل أن يعيق الطقس البارد تحركات كلا الجانبين في تشرين الثاني، فعندها، ليس هناك أدنى شك في أن أوكرانيا يمكن أن تفوز الحرب، في حال تم دعمها بشكل صحيح. إن الحجة القائلة بأن الإستمرار في إمداد أوكرانيا سيطيل من حالة الجمود لم تعد ذات مغزى. فالنصر الآن أصبح واضحاً"."

وتابعت الصحيفة، "لكن في الوقت الحالي، لن تتوقف حرب الروايات المستعرة، بما في ذلك في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيُحاصر إذا أصبحت الانتكاسات العسكرية الحالية أكثر حدة، لكن قدرته على تجاهل كل الانتقادات-وإعادة تشكيل الحقيقة -هي أسطورية.كما أن تقدم أوكرانيا سيثير قلق بكين، لأنها وعدت روسيا بصداقة بلا حدود. كما يشير ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية:"كان هدف الصين تقسيم الغرب،لكن انحيازها مع روسيا فعل العكس".علاوة على ذلك، إذا أرادت الصين أن تظل مواجهة فعالة للولايات المتحدة، وجذب دول عدم الانحياز، فهي بحاجة ماسة إلى روسيا للنجاح في شرق أوكرانيا. قد يكون الخاسر الأكبر من هزيمة روسيا في دونيتسك، من حيث المكانة في الأمم المتحدة، هو الرئيس الصيني شي جين بينغ. تقول ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، إنه لا يزال اختبارًا لوجهتي نظر متضاربتين حول مرونة أوروبا، أحدهما لبوتين والآخر جان مونيه، المؤسس الروحي للاتحاد الأوروبي.في كل مرة تتعرض فيها أوروبا للتحدي والانهيار، سواء أكان ذلك بسبب كوفيد أو اليورو، فإنها لن تُخرج نفسها من المأزق فحسب، بل ستمضي قدمًا إلى المرحلة التالية من التكيف والاندماج، وبالتالي تحول الأزمة إلى فرصة. وتقول توتشي إنه لا يزال من المستحيل معرفة أي تفسير للمرونة الأوروبية سينتصر في النهاية".

وأضافت الصحيفة، "من المؤكد أن وحدات المعلومات المضللة في موسكو ترغب في تصوير أوروبا في حالة تمرد ضد ارتفاع الأسعار ونخبها غير المهتمة. والدليل على الانتعاش الشعبوي حتى الآن غير مكتمل.سيحاول مروجو الدعاية في موسكو تصوير أوروبا على أنها على شفا ثورة على غرار ثورة 1848، وسيواجه الناتو هذا باعتباره عمل الناس المحبوسين في الخيال. كل شيء سوف ينقلب على فاعلية الإجراءات التي يمكن أن يوافق عليها الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لسعر الغاز، أو دعم التكاليف. لا أحد ينكر الحساسية السياسية الهائلة. لكن الأمر الأكثر أهمية على المستوى الدبلوماسي في الشهر الماضي هو أن القادة الأوروبيين، بعد استجابة أولية منقسمة بوضوح على الغزو في أوائل الربيع، يبدو أنهم استعادوا رباطة جأشهم، وفعلوا ذلك حتى قبل الاختراقات المفاجئة للهجمات العسكرية الأوكرانية الأخيرة. في سلسلة من الخطب الصريحة، ظهر القادة في باريس وبرلين وواشنطن في أواخر آب وأوائل أيلول مرنين، وعلى استعداد لربط أنفسهم بطريقة أيديولوجية كاملة بحرب قد تستمر حتى الشتاء. ربما كانت الخطابات في جزء منها هجومًا دبلوماسيًا من قبل برلين وباريس في محاولة لطمأنة دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية، لكنها كانت أيضًا رسالة تصميم تم إرسالها إلى ناخبيهم".



وبحسب الصحيفة، "تثير دعوة الاستيقاظ حول هذا الدعم السطحي للقيم الغربية في هذا العالم الجديد المتعدد الأقطاب أسئلة تاريخية عميقة، وتؤكد على الأقل كيف حرمت نهاية الحرب الباردة الغرب من أحد أكثر وسائله فعالية للتحقق الأخلاقي. تحاول أوكرانيا تعميق دعمها الدولي من خلال توسيع اتصالاتها الدبلوماسية، لكنها عملية معقدة. يعترف دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بأنه لا يحظى بشعبية كبيرة في الهند بعد أن أخبر قيادته أن النفط الذي يشترونه من روسيا ملطخ بالدماء الأوكرانية. أما بالنسبة للصين، فهو يعترف بأنه لم يتم إحراز تقدم يذكر. من الممكن أن يظهر شيء دائم من معسكر الممتنعين عن التصويت مثل إحياء حركة عدم الانحياز الخاملة، لكن هذه الحركة لم يكن لها أبدًا أيديولوجية متماسكة. ولكن إذا أراد التحالف الغربي جذب أصدقاء جددا، فسيتطلب ذلك أكثر من مؤتمر حول تغير المناخ برعاية غربية أو جولة رئاسية في إفريقيا للتراجع عن الأضرار المتراكمة في الماضي".