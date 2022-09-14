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عربي-دولي

كارثة في الأردن... انهيار عمارة سكنية يودي بحياة عشرات السكان

Lebanon 24
14-09-2022 | 03:28
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ما زال الشارع الأردني يعيش على أعصابه بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة، راح ضحيتها حتى اللحظة 5 أشخاص، وإخراج 8 مصابين من تحت الأنقاض، وسط معلومات رسمية تشير إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين.
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وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أكد أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض عمارة اللويبدة التي انهارت في عمّان.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تتولى موضوع التحقيق في قضية انهيار المبنى.

300 عنصر دفاع مدني
بدوره، قال مدير الدفاع المدني الأردني العميد حاتم جابر، إن "أكثر من 300 شخص من كوادر الدفاع المدني شاركوا في عملية البحث عن محاصرين تحت الأنقاض"، موضحا أن "كوادر الدفاع المدني لن ترتاح حتى إخراج آخر جثة من تحت الأنقاض".

وأدى انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان، أمس الثلاثاء، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار عملية البحث عن ناجين بين الأنقاض.

ويعمل رجال الإنقاذ على إخراج الأنقاض بشكل يدوي نظرا لضيق المكان وتعذر وصول آليات ثقيلة بسبب طبيعة المحيط، الأمر الذي يطيل من عملية البحث والإنقاذ.

واستُخدمت طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار، واستعان رجال البحث والإنقاذ بكلاب للبحث عن مصابين وإنقاذهم. "العربية" 
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