إليكم اللحظة الحاسمة وراء التقدم السريع لأوكرانيا

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بدأت الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق المكاسب العسكرية السريعة لأوكرانيا في الأيام الأخيرة تتبلور قبل أشهر من خلال سلسلة من المحادثات المكثفة بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حول سبل المضي قدمًا في الحرب ضد روسيا، وفقًا لمسؤولين أميركيين.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "نجح الهجوم المضاد - الذي تمت مراجعته هذا الصيف بعد مناقشات عاجلة بين كبار المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين - بما يتجاوز معظم التوقعات. لقد دمرت القوات الأوكرانية نظام القيادة والسيطرة الروسي، ويبدو أنها مستعدة للاستفادة من تقدمها في شمال شرق البلاد وفي حملة أخرى في الجنوب. بدأ العمل بعد وقت قصير من إبلاغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجنرالاته أنه يريد القيام بخطوة دراماتيكية لإثبات أن بلاده قادرة على صد الغزو الروسي. بموجب أوامره، وضع الجيش الأوكراني خطة لشن هجوم واسع عبر الجنوب لاستعادة خيرسون وعزل ماريوبول عن القوة الروسية في الشرق. اعتقد الجنرالات الأوكرانيون والمسؤولون الأميركيون أن مثل هذا الهجوم الواسع النطاق سيؤدي إلى خسائر فادحة ويفشل في استعادة مساحات كبيرة من الأراضي بسرعة. كان الأوكرانيون يعانون بالفعل من مئات الضحايا يوميًا وسط هذا الصراع الطاحن. وكانت القوات الروسية تعاني من خسائر مماثلة لكنها كانت لا تزال تتقدم ببطء، مما أدى إلى تدمير البلدات الأوكرانية في المنطقة الشرقية من دونباس".وتابعت الصحيفة، " بدأ القادة الأوكرانيون، المترددون منذ فترة طويلة في مشاركة تفاصيل خططهم، في الانفتاح أكثر على مسؤولي المخابرات الأميركية والبريطانية وطلب المشورة. تحدث جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وأندريه يرماك، كبير مستشاري زيلينسكي، عدة مرات عن التخطيط للهجوم المضاد، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة. كان الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار القادة العسكريين الأوكرانيين يناقشون بانتظام الدعم الاستخباراتي والعسكري. وفي كييف، واصل المسؤولون العسكريون الأوكرانيون والبريطانيون العمل معًا بينما بدأ الملحق الدفاعي الأميركي الجديد، العميد غاريك هارمون، في عقد جلسات يومية مع كبار الضباط الأوكرانيين. ويعتقد المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون أن الوقت هو جوهر الموضوع. لشن هجوم مضاد فعال، كان الأوكرانيون بحاجة إلى التحرك قبل أول تساقط للثلوج، عندما يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادرًا على استخدام سيطرته على إمدادات الغاز للضغط على أوروبا. تستند هذه الرواية عن الفترة التي سبقت الهجوم المضاد إلى مقابلات مع العديد من كبار المسؤولين الأميركيين وغيرهم ممن تم إطلاعهم على المناقشات السرية بين واشنطن وكييف والتي ساعدت القادة الأوكرانيين على تنظيم المعركة. تحدث كثيرون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة السرية للمحادثات".وأضافت الصحيفة، "كان المسؤولون الأميركيون مترددين في الحكم على التأثير الكامل للهجوم المضاد، متلهفين لمعرفة كيف يستمر تأثيره. في الوقت الحالي، كييف تتمتع بالصدارة. جاءت إحدى اللحظات الحاسمة هذا الصيف خلال مباراة حرب مع مسؤولين أميركيين وأوكرانيين تهدف إلى اختبار نجاح هجوم واسع عبر الجنوب. وأشارت التدريبات، التي أوردتها شبكة "سي إن إن" في وقت سابق، إلى أن مثل هذا الهجوم سيفشل. بعد أن تسلح المسؤولون العسكريون الأوكرانيون بالشك الأميركي، عادوا إلى زيلينسكي. قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، في مقابلة هاتفية: "لقد قمنا ببعض التدريبات التي تشير إلى أن بعض السبل للهجوم المضاد كانت على الأرجح أكثر نجاحًا من غيرها. قدمنا تلك النصيحة، ثم استوعب الأوكرانيون ذلك واتخذوا قرارهم بأنفسهم". كانت المخاطر كبيرة. احتاجت أوكرانيا لإثبات أن هذا لن يصبح مجرد صراع مجمّد آخر، وأن بإمكانها استعادة الأراضي، من أجل معنويات شعبها وتعزيز دعم الغرب".وبحسب الصحيفة، "طوال شهر آب، بناءً على طلب الأوكرانيين، كثف المسؤولون الأميركيون معلوماتهم الاستخبارية حول موقف القوات الروسية، مسلطين الضوء على نقاط الضعف في الخطوط الروسية. كما أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن موسكو ستكافح من أجل تعزيز قواتها بسرعة في شمال شرق أوكرانيا أو نقل القوات من الجنوب، حتى لو رصدت الاستعدادات الأوكرانية للهجوم المضاد. وقال كال: "لقد رأينا حقيقة أن الروس نقلوا بالفعل الكثير من أفضل قواتهم إلى الجنوب استعدادًا للهجوم المضاد الآخر الذي بدأه الأوكرانيون. لذلك كان لدينا سبب للاعتقاد أنه بسبب التحديات الأخلاقية المستمرة، والضغط من الأوكرانيين، قد تكون هناك جيوب من الجيش الروسي أكثر هشاشة مما تبدو فعلياً". عوضاً عن هجوم واحد كبير، اقترح الجيش الأوكراني هجومين. واحد، في خيرسون، من المرجح أن يستغرق أيامًا أو أسابيع قبل أي نتائج دراماتيكية بسبب تمركز القوات الروسية. وتم التخطيط للآخر بالقرب من خاركيف. أجرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تقييمًا للخطة الجديدة، في محاولة للتلاعب بها مرة أخرى. هذه المرة اتفق المسؤولون من الدول الثلاث على أنها ستنجح - وأعطوا زيلينسكي ما يريده: نصر كبير وواضح".وتابعت الصحيفة، "لكن الخطة، بحسب ضابط في هيئة الأركان العامة في كييف، تعتمد بالكامل على حجم ووتيرة المساعدة العسكرية الإضافية من الولايات المتحدة. استنفدت أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي استخدمت أسلحة سوفيتية قديمة، معظم ذخيرتها. ومن الصعب تعلم كيفية استخدام أنظمة الأسلحة الجديدة في منتصف الحرب. ولكن حتى الآن أثبتت هذه الخطوة الخطرة نجاحها. قبل الهجوم المضاد، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة قائمة مفصلة بالأسلحة التي احتاجتها لإنجاح الخطة، وفقًا للضابط الأوكراني. قال مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إن إعلانات البنتاغون الأسبوعية أو نصف الشهرية عن شحنات جديدة من الأسلحة والذخائر من المخزونات الأميركية أعطت كبار قادة كييف الثقة للتخطيط لهجمات متزامنة معقدة. قال جاك واتلينغ، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، والذي عاد مؤخرًا من أوكرانيا، "لا تكمن أهمية الدعم العسكري الغربي في أنظمة أسلحة محددة فحسب، بل في التأكيد والثقة التي يمكن للأوكرانيين استخدامها في تخطيطهم المستقبلي"."وأضافت الصحيفة، "لم يكن هجوم خيرسون خدعة أو تسريبًا، وفقًا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطة. ونجحت في إجبار موسكو على تأجيل التصويتات الزائفة حول ما إذا كانت أجزاء من منطقة خيرسون تريد الانضمام إلى روسيا. ولكن، كما هو متوقع، يتحرك الهجوم المضاد بشكل أبطأ نظرًا للعدد الأكبر من القوات الروسية هناك مقارنة بخاركيف. في نهاية المطاف، يعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن نجاحهم على المدى الطويل يتطلب إحراز تقدم في الأهداف الأصلية في الاستراتيجية المهملة، بما في ذلك استعادة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وقطع القوات الروسية في ماريوبول ودفع القوات الروسية في خيرسون عبر نهر دنيبرو، بحسب مسؤولين أميركيين. لقد تم إضعاف روسيا. من خلال الفشل في الكشف عن التعزيزات الأوكرانية حول خاركيف، أظهر الجيش الروسي عدم كفاءة وأظهر أنه يفتقر إلى معلومات استخباراتية قوية. قال مسؤولون أميركيون إن قيادتها وسيطرتها تلاشت وإنها تواجه مشكلة في إمداد قواتها، مما يمنح أوكرانيا فرصة في الأسابيع المقبلة. بينما قد يكون لأوكرانيا فرصة لاستعادة المزيد من الأراضي في الشرق، يقول المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون إن الجنوب هو أهم مسرح للحرب.قال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في CNA، وهو معهد أبحاث دفاعي:"خيرسون وزابوريجيا أهداف محتملة جداً. قد نشهد المزيد من عمليات الجيش الأوكراني لتحقيق اختراقات هناك في المستقبل".