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عربي-دولي

قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية مع القوات الباكستانية

Lebanon 24
14-09-2022 | 06:00
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أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة، الأربعاء، عن "سقوط عدة ضحايا جراء اشتباكات بين عناصر من الحركة والجيش الباكستاني، في منطقة حدودية".
وقال نائب متحدث الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة "طالبان"، إنه "وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حركة طالبان والقوات الباكستانية على طول خط دوراند في منطقة مقبل بإقليم باكتيا".
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وأضاف أن ذلك جاء "ردا على بناء باكستان نقاط تفتيش داخل الأراضي الأفغانية"، متابعا: "لا ينبغي بناء نقاط تفتيش بالقرب من خط دوراند، لكن القوات الباكستانية استمرت في بناء تلك النقاط ما جعل عناصر الحركة يطلقون النار بعد اقترابهم منها، وسقوط عدة ضحايا".
وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب، اتهم باكستان بالسماح للطائرات الأمريكية المسيرة بدخول أفغانستان عبر مجالها الجوي لشن هجوم في 31 يوليو/ تموز الماضي، وحث إسلام أباد على عدم استخدام مجالها الجوي ضد كابول.
فيما رفضت باكستان مزاعم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بشأن استخدام المجال الجوي لإسلام أباد في الضربة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري في تموز الماضي، قائلة إن هذه الخطوة "تتحدى قواعد السلوك الدبلوماسي المسؤول".
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: "لاحظت باكستان بقلق عميق، مزاعم وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة بشأن استخدام المجال الجوي الباكستاني في عمليات طيران مسيرة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".
المصدر: سبوتنيك
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