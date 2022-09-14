أمير قطر يعرب للسيسي عن تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العربي والخليجي

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أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استقبل في الديوان الأميري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف أن "الأمير تميم، رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي وأول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري".وأشاد أمير قطر، وفقا للبيان المصري، بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.كما ثمن الأمير تميم، "الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي".ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في زيارة رسمية، أمس الثلاثاء، واستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المطار.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد تقدم مستقبلي الرئيس المصري، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، مضيفة أن زيارة الرئيس المصري تستغرق يومين.