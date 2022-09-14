الملك تشارلز ونجلاه يرافقون نعش الملكة في رحلة أخيرة من قصر بكنغهام

Advertisement

يشارك الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في موكب مهيب حيث يُنقل نعش الملكة إليزابيث اليوم من قصر بكنغهام إلى البرلمان.وبعد وفاة الملكة الأسبوع الماضي في مقر إقامتها الصيفي بقلعة بالمورال في اسكتلندا، نُقل نعشها إلى إدنبره لإقامة سلسلة من المراسم قبل نقله جوا إلى لندن في وقت متأخر مساء أمس.واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق لمسافة 22 كيلومترا رغم الرياح المحملة بالأمطار، وتوقفت السيارات في الشوارع المزدحمة بطبيعتها لإلقاء نظرة على الموكب الذي كانت تنبعث منه الأضواء وهو يشق الظلام ببطء باتجاه قصر بكنجهام، وسط تصفيق الجماهير والهتافات وأبواق السيارات.وفي القصر، كان الملك تشارلز وجميع أبناء الملكة وأحفادها والأزواج والزوجات في استقبال النعش المغطى بالعلم، مجتمعين معا للمرة الأولى منذ وفاة الملكة.وقالت الأميرة آن (72 عاما)، الابنة الوحيدة للملكة والتي رافقت النعش خلال نقله من اسكتلندا، في بيان "حظيت بشرف مرافقتها في رحلاتها الأخيرة... رؤية مشاهد الحب والتبجيل التي أبداها الكثيرون في هذه الرحلات كان أمرا يبعث على الامتنان والسعادة".وسيوضع التاج الإمبراطوري أعلى النعش اليوم ، مع إكليل من الزهور. وسيتلو الملك تشارلز وأفراد العائلة أدعية وصلوات.وسيوضع النعش الساعة 2.22 ظهرا (1322 بتوقيت غرينتش) على متن عربة مدفع من مدفعية الخيالة الملكية تمر عبر وسط لندن إلى قاعة وستمنستر، وهو مبنى من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى عام 1097 وأقدم مبنى في البرلمان.وسيسير تشارلز صامتا خلف العربة مع أبرز أفراد العائلة المالكة، ومن بينهم شقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن.كما سيشارك في الموكب الأخوان وليام الذي أصبح الآن أمير ويلز، والأمير هاري (37 عاما) دوق ساسكس،.وستنتقل بالسيارة كل من كيت، زوجة وليام وأميرة ويلز الآن، وميغان زوجة هاري، وكذلك كاميلا عقيلة الملك تشارلز، وفق وكالة "رويترز".