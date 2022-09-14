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عربي-دولي
لغز جديد في كوريا الشمالية.. من تكون المرأة الغامضة التي تظهر إلى جانب كيم؟ (صورة)
Lebanon 24
14-09-2022
|
07:30
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تحدثت صحيفة "الغارديان" عن امرأة غامضة رصدت في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة إلى جانب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وذًكر أن المرأة اللغز، شوهدت إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي خلال حفل موسيقي ضخم أقيم في الهواء الطلق، وقد شوهدت في مناسبة أخرى أيضا وهي تحمل مجلدات في خطاب أمام مجلس الشعب الأعلى، حيث تعهد كيم بعدم التخلي عن الأسلحة النووية.
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اللافت أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا أو مقاطع فيديو تظهر فيها المرأة الغامضة أحيانا بجوار كيم وأحيانا أخرى خلفه منذ شهور، لكنها لم تعرف بها بتاتا.
وكان موقع "كوريا الشمالية نيوز" ومقره الولايات المتحدة، وهو متخصص في نشر تقارير نقدية ومعلومات رصد مباشر عن كوريا الشمالية، قد رصد المرأة اللغز لأول مرة في شباط الماضي، وهو يتابعها منذ ذلك الحين.
وقال الموقع بهذا الشأن: "شوهدت عادة وهي تحمل حقيبة يد، ربما تحتوي على مقتنيات يحتاجها الزعيم الكوري الشمالي عند الطلب في جميع الأوقات مثل هاتفه أو سجائره أو أدويته".
وقدرت أنها في سن الثلاثين أو الأربعين، وقيل إنها ربما تكون من أقارب كيم، حيث يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي لديه أختان غير شقيقتين على الأقل تدعيان، كيم سول سونغ وكيم تشون سونغ، وكلاهما من مواليد 1970.
وقالت إن كيه نيوز إن كيم سول سونغ، الأخت غير الشقيقة الكبرى، ربما "ظلت نشطة في قيادة الحزب وراء الكواليس". لا يعرف سوى القليل جدا عن كيم تشون سونغ.
وعلقت صحيفة "الغارديان، مشيرة إلى أن أسرة كيم، التي أسسها كيم إيل سونغ في عام 1948 حكمت بقبضة من حديد لثلاثة أجيال ونادرا ما جرى تعيين نساء في المناصب العليا. ومع ذلك، سمح كيم جونغ أون لعدد قليل من النساء بتولي مناصب قوية، رسمية وغير رسمية.
المصدر:
روسيا اليوم
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