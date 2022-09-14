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عربي-دولي

بيسكوف يعلق على خبر عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة البريطانية

Lebanon 24
14-09-2022 | 09:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يكن لدى الرئيس فلاديمير بوتين، منذ البداية أي خطط للمشاركة في الفعاليات التأبينية المتعلقة بدفن ملكة بريطانيا.

وأضاف بيسكوف، معلقا على ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مصادر تفيد بعدم دعوة روسيا وبيلاروس وميانمار لحضور جنازة الملكة البريطانية: "كما تعلمون أرسل الرئيس بوتين برقية تعزية، ولم يكن لدى الرئيس أي خطط أخرى للمشاركة في الفعاليات الجنائزية والتأبينية منذ البداية".
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وكان مصدر في الحكومة البريطانية، قال في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يُدعى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية بسبب الحرب القائمة على اوكرانيا. 
المصدر: روسيا اليوم
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