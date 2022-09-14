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الرئيس الإيراني يصل إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة شنغهاي

Lebanon 24
14-09-2022 | 10:30
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وصل الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، الأربعاء، إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان، للمشاركة في قمة شنغهاي.

وأكد رئيسي أن "الزیارة تأتي في إطار تلبية دعوة من نظيري الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند التاريخية".
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وأضاف قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى أوزبكستان: "إن الهدف من هذه الزیارة هو تنمیة سياسة الجوار وتعزیز التعددية".

وأردف: "في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها"، مشيرا إلى "البنية التحتية الموجودة في آسيا والدول المجاورة".

وأكمل: "نعمل على استخدام القوة الاقتصادية والنظام النقدي والمصرفي وكل مستجدات المنطقة خدمة لمصالح إيران"، موضحا أن "عقد الاجتماعات الثنائية على هامش قمة شنغهاي للتعاون ستساهم في تنمية العلاقات الإقليمية".
المصدر: روسيا اليوم
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