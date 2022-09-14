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مرض الكوليرا يكشر عن أنيابه في سوريا.. مزيد من الضحايا

Lebanon 24
14-09-2022 | 08:15
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نشر موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً حمل عنوان: "مرض الكوليرا يكشر عن أنيابه في سوريا.. مزيد من الضحايا"، وجاء فيه:
 
توفي 7 أشخاص على الأقل في 3 محافظات سورية جراء إصابتهم بالكوليرا، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، في وقت يسجل المرض انتشاراً في البلاد للمرة الأولى منذ العام 2009.
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وأكدت الوزارة، في بيان في وقت متأخر الثلاثاء، أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة موزعة على 5 محافظات من إجمالي 14 في أنحاء البلاد، العدد الأكبر منها في حلب (شمال). وأفادت عن 7 وفيات،  4 منها في محافظة حلب أيضاً.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت، السبت، تسجيلها 3 وفيات و"إصابات بكثرة" في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).

ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة وزارة الصحة تشمل الوفيات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من مغبّة انتشار الكوليرا في سوريا. وقالت رداً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ "خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية".

وسجّلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.
 
 
ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.
 
 
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا، في بيان الاثنين: "بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب مياه غير آمنة وكذلك استخدام مياه ملوثة لري المحاصل".
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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