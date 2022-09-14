هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط

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أفادت هيئة الطيران المدني العمانية، الأربعاء، بإخلاء طائرة كانت متجهة إلى الهند من مطار مسقط الدولي.وقالت الهيئة في بيان إن طائرة تابعة للخطوط "إنديا إكسبريس" كانت متجهة إلى مطار دلهي في الهند أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة.وأضاف البيان أن عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب.وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغاً يتعلق بوجود حالة طوارئ تخص إحدى الطائرات.