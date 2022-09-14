Advertisement

عربي-دولي

أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة بالمنظمة

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-990482-637987646481092566.jpg
Doc-P-990482-637987646481092566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مدريد.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة العربية، بأن "اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين"، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.
Advertisement
وطالب أبو الغيط الحكومة الاسبانية بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة في المنظمة، في حين استعرض الوزير الاسباني اخر المستجدات على الساحة الداخلية الاسبانية.

وأوضح رشدي أن الوزير الاسباني أقام مأدبة عشاء على شرف الأمين العام حضرها السفراء العرب المعتمدون في إسبانيا، حيث استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، كما استمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الاسبانية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2022-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-09-14
18:30 | 2022-09-14
18:00 | 2022-09-14
17:30 | 2022-09-14
17:00 | 2022-09-14
16:59 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website