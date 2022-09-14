إليكم هذه الخارطة التي تُظهر الاراضي التي استرجعتها أوكرانيا من القوات الروسية (صورة)

نشرت قناة "سي ان بي سي" خارطة تُظهر الاراضي التي تمكّنت القوات الاوكرانيّة بإستعادتها من الجيش الروسي الذي كان يُسيطر عليها.

ويُظهر اللون الازرق على الخارطة هذه الاراضي، ويُعتبر البعض منها إستراتيجيّاً في الحرب.