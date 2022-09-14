28
o
بيروت
28
o
طرابلس
18
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إليكم هذه الخارطة التي تُظهر الاراضي التي استرجعتها أوكرانيا من القوات الروسية (صورة)
Lebanon 24
14-09-2022
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت قناة "سي ان بي سي" خارطة تُظهر الاراضي التي تمكّنت القوات الاوكرانيّة بإستعادتها من الجيش الروسي الذي كان يُسيطر عليها.
ويُظهر اللون الازرق على الخارطة هذه الاراضي، ويُعتبر البعض منها إستراتيجيّاً في الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: روسيا بدأت نشر مسيرات إيرانية في أوكرانيا
Lebanon 24
بريطانيا: روسيا بدأت نشر مسيرات إيرانية في أوكرانيا
14/09/2022 18:41:53
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا
Lebanon 24
الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا
14/09/2022 18:41:53
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: روسيا مازالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولا تقارير عن انسحابات جديدة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
البنتاغون: روسيا مازالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولا تقارير عن انسحابات جديدة (سكاي نيوز عربية)
14/09/2022 18:41:53
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تُسقط أول مسيّرة إيرانية..وروسيا تُكثف القصف!
Lebanon 24
أوكرانيا تُسقط أول مسيّرة إيرانية..وروسيا تُكثف القصف!
14/09/2022 18:41:53
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا
أوكرانيا
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
مفاجأة من جنبلاط ترتبط بالكهرباء.. ما الذي كشفه؟
12:02 | 2022-09-13
13/09/2022 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تسحب منكم آلاف الدولارات شهرياً من دون أن تشعروا.. ما هي؟
12:00 | 2022-09-13
13/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:17 | 2022-09-14
14/09/2022 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
Lebanon 24
"كبست على الزّر": نائبة "ثوريّة" أطفأت معمل الجيّة.. من هي؟
16:02 | 2022-09-13
13/09/2022 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عمّا سيحصل في "المرحلة القادمة".. ماذا قال؟
13:09 | 2022-09-13
13/09/2022 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-09-14
أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة بالمنظمة
11:00 | 2022-09-14
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط
10:45 | 2022-09-14
بعد الحكم بإعدام القاضي قاتل المذيعة شيماء جمال.. المحامي ينقض القرار بسبب كلمة
10:30 | 2022-09-14
الرئيس الإيراني يصل إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة شنغهاي
10:00 | 2022-09-14
خسائر متسارعة في الميدان.. الهجوم الأوكراني يضع روسيا أمام "الخيار الأصعب"
09:30 | 2022-09-14
بيسكوف يعلق على خبر عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة البريطانية
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
14/09/2022 18:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact