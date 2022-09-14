Advertisement

عربي-دولي

إليكم هذه الخارطة التي تُظهر الاراضي التي استرجعتها أوكرانيا من القوات الروسية (صورة)

Lebanon 24
14-09-2022 | 09:37
A-
A+
Doc-P-990512-637987709116675819.jpg
Doc-P-990512-637987709116675819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قناة "سي ان بي سي" خارطة تُظهر الاراضي التي تمكّنت القوات الاوكرانيّة بإستعادتها من الجيش الروسي الذي كان يُسيطر عليها.
 
ويُظهر اللون الازرق على الخارطة هذه الاراضي، ويُعتبر البعض منها إستراتيجيّاً في الحرب.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: روسيا بدأت نشر مسيرات إيرانية في أوكرانيا
lebanon 24
14/09/2022 18:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا
lebanon 24
14/09/2022 18:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: روسيا مازالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولا تقارير عن انسحابات جديدة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/09/2022 18:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تُسقط أول مسيّرة إيرانية..وروسيا تُكثف القصف!
lebanon 24
14/09/2022 18:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

أوكرانيا

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-09-14
11:00 | 2022-09-14
10:45 | 2022-09-14
10:30 | 2022-09-14
10:00 | 2022-09-14
09:30 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website