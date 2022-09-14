الولايات المتحدة تعلن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة

أعلنت الحكومتان الأميركية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة.

وقالت الأطراف الثلاثة إنهم سيحولون 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لاستخدامها لصالح الشعب الذي يعاني من الجوع في كافة الولايات، بحسب وكالة "أسوشتيدبرس".

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والجدير بالذكر أن حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لن تكون جزءا من الصندوق الأفغاني الجديد الذي سيحتفظ بحسابه في بنك التسويات الدولي في سويسرا.

في غضون ذلك سيتعين على البنك المركزي الأفغاني الذي كان لديه في شباط 7 مليارات من الأموال المجمدة أن يظهر أن لديه الخبرات والقدرة والاستقلالية لتأدية مهام بنك مركزي بشكل مسؤول، حسبما ذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان في بيان مشترك الأربعاء.

وأضاف البيان أنه "تم وضع ضمانات صارمة لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".

(سوتنيك)