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عربي-دولي

سلطات مقاطعة خيرسون تؤكد أن أراضيها محمية بشكل قوي من هجمات كييف

Lebanon 24
14-09-2022 | 13:30
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أكدت إدارة مقاطعة خيرسون أن خطط قوات كييف لتنظيم هجوم على المقاطعة محكوم عليها بالفشل بسبب الدفاع القوي. 
 
وقالت الإدارة إن الوضع في المنطقة مستقر، والمنطقة محمية بشكل قوي من قبل القوات الروسية، لذلك فإن محاولات قوات كييف للتقدم في اتجاه خيرسون مستحيلة.
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ونوهت السلطات إلى أن القوات الروسية تسيطر اليوم على كامل أراضي المقاطعة تقريبا.

وحاولت قوات كييف في نهاية آب شن هجوم مضاد في هذه المنطقة. ولكنها فشلت وتكبدت خسائر فادحة.
 
(روسيا اليوم) 
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