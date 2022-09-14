واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين

مكافأة! 💰 تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء الناشطين السيبرانيين الثلاثة الذين يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأمريكية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية.
هل لديك إبلاغ؟ أرسله إلينا وساعدنا على إيقاف هذه الجهات الفاعلة الخبيثة! فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة! pic.twitter.com/YOvO8ITDu3
— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) September 14, 2022
مكافأة! 💰 تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء الناشطين السيبرانيين الثلاثة الذين يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأمريكية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية.
هل لديك إبلاغ؟ أرسله إلينا وساعدنا على إيقاف هذه الجهات الفاعلة الخبيثة! فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة! pic.twitter.com/YOvO8ITDu3