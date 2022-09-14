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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين

Lebanon 24
14-09-2022 | 14:30
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين على خلفية أنشطة إيرانية سيبرانية.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، فرض عقوبات على عشرة أفراد وكيانين إيرانيين لدورهم في تنفيذ أعمال إلكترونية ضارة، واضطلاعها بنشاط برامج الفدية"، مبينة أن "الأفراد العشرة والكيانين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني".
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وأوضحت أن "المجموعة المدرجة على قائمة العقوبات، أطلقت حملات واسعة النطاق ضد المنظمات والمسؤولين في جميع أنحاء العالم، واستهدفت بشكل خاص موظفي الدفاع والدبلوماسيين والحكوميين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وكذلك الصناعات الخاصة بما في ذلك وسائل الإعلام والطاقة وخدمات الأعمال والاتصالات".

هذا وقدمت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الناشطين السيبرانيين الثلاثة (نيكايين، وخطيبي، وأحمدي) قائلة إنهم "يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأميركية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية".
 
 
(روسيا اليوم)
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