Advertisement

عربي-دولي

نائبة روسية: مشروع "الضمانات الأمنية" لكييف أوسع من الانضمام إلى الناتو

Lebanon 24
14-09-2022 | 12:15
A-
A+
Doc-P-990567-637987802202921305.jpg
Doc-P-990567-637987802202921305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، مشروع كييف الأمني بأنه أوسع من دخول أوكرانيا حلف الناتو.
وأضافت زوروفا لموقع "لينتا رو" إن "المشروع أوسع من الانضمام إلى الحلف"، مشيرة إلى أن "هذه المعاهدة هي حظر كامل لروسيا".
Advertisement
وأوضحت زوروفا أنه "بحسب المسودة تريد أوكرانيا المشاركة في التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفي حالة وقوع بعض الأحداث التي تعتبرها أوكرانيا عدوانا من روسيا، فيمكنهم مهاجمتنا. ويجب على جميع الشركاء المشاركة في هذا".
وأبدت النائبة الروسية قناعتها بأن السياسيين الغربيين العقلاء لن يوقعوا على مثل هذه الاتفاقية مع كييف.
وختمت زوروفا بالقول "لا أتذكر أنه كانت هناك مثل هذه الإجراءات في مكان ما. وإذا كان هناك توقيع، فسيكون لدي سؤال عن مواقف أخرى، عندما لم تعوض أميركا نفسها أي أحداً عن أي شيء، قصفت بلغراد ولم تعوض أحداً عن أي شيء".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2022-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-09-14
18:30 | 2022-09-14
18:00 | 2022-09-14
17:30 | 2022-09-14
17:00 | 2022-09-14
16:59 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website