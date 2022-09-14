نائبة روسية: مشروع "الضمانات الأمنية" لكييف أوسع من الانضمام إلى الناتو

Advertisement

وصفت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، مشروع كييف الأمني بأنه أوسع من دخول أوكرانيا حلف الناتو.وأضافت زوروفا لموقع "لينتا رو" إن "المشروع أوسع من الانضمام إلى الحلف"، مشيرة إلى أن "هذه المعاهدة هي حظر كامل لروسيا".وأوضحت زوروفا أنه "بحسب المسودة تريد أوكرانيا المشاركة في التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفي حالة وقوع بعض الأحداث التي تعتبرها أوكرانيا عدوانا من روسيا، فيمكنهم مهاجمتنا. ويجب على جميع الشركاء المشاركة في هذا".وأبدت النائبة الروسية قناعتها بأن السياسيين الغربيين العقلاء لن يوقعوا على مثل هذه الاتفاقية مع كييف.وختمت زوروفا بالقول "لا أتذكر أنه كانت هناك مثل هذه الإجراءات في مكان ما. وإذا كان هناك توقيع، فسيكون لدي سؤال عن مواقف أخرى، عندما لم تعوض أميركا نفسها أي أحداً عن أي شيء، قصفت بلغراد ولم تعوض أحداً عن أي شيء".