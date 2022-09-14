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عربي-دولي
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف
Lebanon 24
14-09-2022
|
15:30
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زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والتقى قواته التي باشرت قمع المدنيين الموالين لروسيا هناك، تنفيذا لما أعلنه مستشار زيلينسكي.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع قوله: "وصل زيلينسكي إلى إيزيوم اليوم والتقى جنوده، حيث لم يلتق بالمدنيين هناك الذين يتعرضون للقمع والتصفية بتهمة ولائهم لروسيا".
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ونشر زيلينسكي على "تيليغرام" صوره مع رئيس مكتبه والقوات الأوكرانية وتظهر الصور أن أكمام سترة زيلينسكي عليها شعار جمجمة وعظام وكتب عليها "أوكرانيا أو الموت"، أحد شعارات الزمر النازية الأوكرانية.
(روسيا اليوم)
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