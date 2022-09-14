Advertisement

عربي-دولي

إنقاذ طفلة من تحت أنقاض المبنى المنهار في الأردن.. وتوقيف 3 أشخاص

Lebanon 24
14-09-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-990590-637987838110815388.jpg
Doc-P-990590-637987838110815388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة انهيار عقار سكني في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، الثلاثاء، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، إضافة إلى 14 مصابًا.

والأشخاص الثلاثة الذين قرَّر المدعي العام في عمَّان توقيفهم، هم: أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل، حسبما أوردت قناة "المملكة".
Advertisement

وقال النَّائب العام حسن العبداللات، الأربعاء، إنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.

وأضاف أنَ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيشكل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق.
 
في سياق متصل، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين محتملين. وأفادت قناة "المملكة" أنه تم انتشال طفلة عمرها 5 أشهر تحت أنقاض المبنى المنهار.

نقلت "المملكة" عن مصدر طبي في مستشفى لوزميلا، أنه بالنسبة للحالة الصحية للطفلة، فإنه "لا رضوض ولا كسور ولا خدوش وتم إعطاؤها المغذي بالوريد، لتعود لشرب الحليب بشكل طبيعي".

في وقت سابق الأربعاء، انتشلت فرق الإنقاذ رجلا في العقد الخامس من العمر على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى.
 
(سي إن إن) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:04 | 2022-09-15
00:00 | 2022-09-15
23:30 | 2022-09-14
23:00 | 2022-09-14
18:30 | 2022-09-14
18:30 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website