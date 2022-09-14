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عربي-دولي

أمير قطر: لا نريد استقطاب العالم بين قوتين... ولا يمكن استبدال الغاز الروسي

Lebanon 24
14-09-2022 | 16:59
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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تريد أن تصبح دول العالم مستقطبة بين قوتين، مضيفا أن بلاده ستزود أوروبا بالغاز لكن ليس صحيحا أنه يمكن "استبدال الغاز الروسي".
وأضاف أمير قطر في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية نقلتها شبكة "الجزيرة"، أن سياسة بلاده الخارجية تركز على تقريب وجهات النظر المختلفة، وأن الدوحة تلعب دور الميسر لذلك.
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وتابع: "نفخر باحترامنا لاتفاقاتنا المبرمة بما في ذلك الغاز الذي نصدره لدول عدة، ولا نرغب برؤية عالم مستقطب بين قوتين. هذا خطير ولا أعتقد أن هذا هو الحال الآن".
وأوضح أنه رغم كون الدوحة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة والغرب، فإن المستورد الرئيسي للغاز القطري هي الصين، لافتا إلى استثمار بلاده في الغاز المسال الذي تعتقد أنه "سيلعب دورا مهما في تحول الطاقة".
وعن أزمة الطاقة في أوروبا، قال الأمير تميم: "نريد مساعدة أوروبا وسنزودها بالغاز وليس صحيحا أن بالإمكان استبدال الغاز الروسي".
 
وحول القضايا الدولية والإقليمية، قال إن الدوحة ترى إيران كبلد مهم ولها علاقات تاريخية معه، وتشجع دول الخليج وطهران على التحاور، مضيفا: "العالم حاجة إلى الحوار لحل مشكلاته وأفضل مثال ما فعلناه في أفغانستان".
وفي هذا السياق أوضح أن "الأصدقاء الأمريكيين" طلبوا من قطر المساعدة للاتصال بالجانب الأفغاني، من أجل التوصل إلى حل سلمي، قائلا: "وفعلنا ذلك".
 
(سبوتنيك) 
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