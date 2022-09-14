خيانة وإساءات.. مراحل عصيبة شهدتها العائلة المالكة في عهد إليزابيث الثانية

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كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، عن "فضائح" شهدتها العائلة المالكة في عهد الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت قبل أيام.وتقول الصحيفة إنه "بينما كان حضور الملكة إليزابيث الثانية مستمرا في الحياة البريطانية خلال فترة ولايتها، كافحت الملكة لإبقاء الشؤون الخاصة لعائلتها بعيدة عن الأنظار العامة، في محاولة لتجنب الجدل".ورغم ذلك، ظهرت العديد من فضائح العائلة المالكة خلال فترة حكم إليزابيث التي استمرت 70 عاما، وعددت الصحيفة بعضها.الزواج التعيس للأميرة آنشهدت الحياة العاطفية للأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة والعضوة الشهيرة في العائلة المالكة، عدة أحداث سيئة.في عام 1973، تزوجت آن من ضابط الجيش والفارس الأولمبي، مارك فيليبس، في حفل فخم. لكن قيل إن زواجهما الذي يقرب من 20 عاما لم يكن سعيدا، وسط شائعات عن الخيانة الزوجية من كلا الجانبين.وتطلق الزوجان رسميا في وقت لاحق عام 1992.تعليقات فيليبلقد لعب زوج الملكة الراحل منذ أكثر من سبعة عقود دورا لنفسه - ليس فقط كقريب ملكي مخلص وداعم، ولكن أيضا كرجل أساءت ملاحظاته المؤلمة المتكررة لكثير من الناس - في الداخل والخارج.عندما توفي في نيسان 2021 عن عمر يناهز 99 عاما، ترك فيليب "إرثا معقدا". بالنسبة لمعجبيه، بحسب الصحيفة.ففي أستراليا عام 2002، سأل فيليب مجموعة من السكان الأصليين الأستراليين: "هل ما زلتم ترمون الرماح على بعضكم البعض؟"، وقال لصبي يبلغ من العمر 13 عاما إنه "سمين جدا بحيث لا يمكن أن يكون رائد فضاء". وأعلن أن "المرأة البريطانية لا تستطيع الطبخ". وخلال زيارة قام بها إلى الصين عام 1986، قال لطالب بريطاني: "إذا بقيت هنا لفترة أطول، فستعود إلى المنزل بعيون طولية".وقال لسكان جزر كايمان: "ألا ينحدر معظمكم من قراصنة؟"، وعندما التقى برئيس نيجيريا، الذي كان يرتدي اللباس التقليدي، قال: "يبدو أنك مستعد للنوم"، بالإضافة إلى تعليقات ومواقف أخرى.تشارلز ودياناواجه الملك تشارلز الثالث، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، انتقادات شديدة من الجمهور لعقود من الزمان، نابع معظمها من المشاكل التي ظهرت أثناء زواجه من الأميرة الراحلة ديانا.تشارلز، الذي تولى العرش بعد وفاة إليزابيث الأسبوع الماضي، تزوج ديانا عام 1981 في حفل أذاعه التلفزيون في جميع أنحاء العالم. على مدى السنوات الثلاث التالية، أنجبت ديانا الأمير وليام والأمير هاري.ولكن بعد فترة وجيزة، شاهد الجمهور علاقة الزوجين وهي تنهار من خلال الكشف عن الخيانة الزوجية، ومحادثة هاتفية مسربة بين الأمير وعشيقته، وتحول الانفصال إلى الطلاق. خلال هذا الوقت، حظيت ديانا - التي قالت في مقابلة إنها تريد أن تكون "ملكة قلوب الناس" - بتعاطف الجمهور.ألقى بعض البريطانيين باللوم على كاميلا باركر بولز، التي تزوجها تشارلز عام 2005 ، في انهيار الزواج من ديانا. قالت ديانا في مقابلة عام 1995: "كان هناك ثلاثة في هذا الزواج، لذلك كان مزدحما بعض الشيء". وتصاعد الغضب العام تجاه تشارلز عندما توفيت ديانا في حادث سيارة عام 1997.الشاب هاريقبل سنوات من إقالة الأمير هاري نفسه من واجباته الملكية الرسمية، تعرضت تصرفاته الغريبة عندما كان شابا إلى "تمحيص شديد من الصحافة وعائلته". ربما كانت فضائح هاري التي لا تنسى هي زيه في حفلة عام 2005، حيث حضر مرتديا زيا نازيا يحتوي على صليب معقوف.وواجه أيضا عدة انتقادات بسبب مشاجرة مع مصور خارج ملهى ليلي، وتدخين الماريغوانا.الأمير أندروكان الأمير أندرو، الطفل الثالث لإليزابيث، موضوعا للعديد من الخلافات، ولكن لا شيء أكبر - أو أكثر ضررا للعائلة المالكة - من الكشف عام 2011 عن صداقته مع، جيفري إبستين، وغيسلين ماكسويل، اللذين أدينا بالاستغلال الجنسي لفتيات في سن المراهقة.وقالت فيرجينيا جوفري، إحدى ضحاياهم، إن إبستين أرسلها إلى أندرو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.ونفى أندرو مزاعم الاعتداء الجنسي ولم توجه إليه تهمة جنائية. في عام 2019، أجرى مقابلة كارثية مع "بي بي سي" دافع خلالها عن علاقته بإبستين، مما تسبب في قطع عدد من المنظمات العلاقات معه وإجباره على التراجع عن واجباته العامة.وفي عام 2021، رفعت جوفري دعوى قضائية ضده، متهمة الأمير بالاعتداء. سعى محامو أندرو دون جدوى إلى رفض الدعوى، وعندما حكم القاضي بإمكانية المضي قدما، نأت العائلة المالكة بنفسها عنه. بعد فترة وجيزة، أعلن قصر باكنغهام أنه سيتم تجريده من انتماءاته العسكرية ورعايته الملكية وأنه سوف "يدافع عن هذه القضية كمواطن عادي".هاري وميغانفي شباط 2021، جلس هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، لإجراء مقابلة مع، أوبرا وينفري، أذهلت العالم. بحلول ذلك الوقت، كان الزوجان قد أعلنا بالفعل عن خططهما لترك وظيفتيهما بالعائلة المالكة.عندما بثت المقابلة في الشهر التالي، ظهرت أسباب قيامهم بذلك، بما في ذلك مزاعم العنصرية من الصحف البريطانية وكذلك النظام الملكي.ميغان، والدتها سوداء ووالدها أبيض، أخبرت وينفري أنها كانت هناك محادثات في القصر حول لون بشرة ابنها، آرتشي، أثناء حملها به.بعد يومين من بث المقابلة، قال قصر باكنغهام في بيان إن العائلة المالكة "حزينة" لمعرفة المزيد عن تجربة هاري وميغان.وينتظر أن يودع مئات الآلاف من البريطانيين اعتبارا من الأربعاء في لندن ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية التي تتمتع بشعبية كبيرة بعد حوالي أسبوع على وفاتها في اسكتلندا.ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.ولمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) الأربعاء إلى الساعة 06,30 الإثنين يوم الجنازة الوطنية يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال. (الحرة)