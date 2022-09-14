جبهة الكرملين تهتزّ داخلياً

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أخذ تصدّع الجبهة الروسية الداخلية بعدا جديداً مع تشكيك المشرعين والمحللين الروس على شاشات التلفزيون الحكومي الخاضع لسيطرة مشدّدة في آفاق حرب أوكرانيا، خصوصاً مع تعرّض الجيش لأشد الهزائم إذلالًا منذ مطلع الشهر الجاري.ومع التحوّل السريع لرواية "الكرملين" من الإقناع بأن إخضاع أوكرانيا مسألة وقت إلى الشعور بالذعر من التقدّم السريع لقوات الجهورية السوفياتية السابقة، حثت نخب سياسية وأكاديمية روسية قيادتها على بدء مفاوضات السلام لتفادي هزيمة مدوية.واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن التشكيك في رواية "الكرملين" وتناقض الآراء في البرامج التلفزيونية الحكومية سلّطا الضوء على أن رواية موسكو بأن إخضاع أوكرانيا مجرد مسألة وقت تنهار، لافتة إلى أن كثيراً من الروس بدؤوا الشعور بالذعر بشأن التقدّم السريع لقوات كييف في خاركيف.وقال عضو البرلمان الروسي، بوريس ناديجدين، لقناة NTV المملوكة للدولة: "موسكو لا تستطيع، في ظل الظروف الحالية، ربح هذه الحرب". وأضاف: "الجيش الروسي يقاتل ضد جيش قوي مدعوم بالكامل من أقوى الدول من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية"، مقترحًا أن "تبدأ المفاوضات من أجل السلام".واعتبر المحاضر في جامعة موسكو الحكومية، أليكسي فيننكو، أن "روسيا يجب أن تعترف بأنها تواجه خصمًا هائلاً".وحذّر عالم السياسة فيتالي تريتياكوف من أن التوقعات غير المحققة بشأن الحرب قد تؤدي إلى اضطراب اجتماعي ليس لأن السكان سيتحدثون ضد العملية، ولكن لأنهم قد يتساءلون عن سبب عدم نشاطها، ولماذا لا يوجد نصر ولا تقدم؟"وفي استعراض للقوى، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها قواته في منطقة خاركيف، وشارك في احتفال رفع العلم.في غضون ذلك، كشفت شبكة CNN عن قيام فريق أميركي يتصدره حاكم نيومكسيكو السابق بيل ريتشاردسون بزيارة إلى موسكو هذا الأسبوع، وعقده اجتماعات مع القيادة الروسية في وقت تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لإطلاق سراح مواطنَيها المحتجزَين بريتني غرينر وبول ويلان.