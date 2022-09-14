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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يتعرض لحادث سير.. ماذا عن إصابته؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 23:00
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الأربعاء، أن سائقا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف في بيان نشر على فيسبوك فجر الخميس، إنه "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".
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وأضاف أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

وأكد المتحدث أنه "تم فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتم العثور على أي إصابات بالغة. الشرطة ستحقق في كل ملابسات الحادث"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبعيد وقوع الحادث، قال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية إنه عاد من منطقة خاركيف التي "تم تحريرها بالكامل تقريبا" منذ شنت قواته هجوما مضادا خاطفا لطرد القوات الروسية من أراض سيطرت عليها.
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