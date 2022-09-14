وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأميركي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية.



وتأتي الخطوة الأميركية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

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ولا يزال أمام مشروع "قانون سياسة تايوان" عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا.



ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل 5، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.



ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.