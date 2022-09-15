Advertisement

عربي-دولي

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في "كارثة 2009"

Lebanon 24
15-09-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-990666-637988179415943536.jpg
Doc-P-990666-637988179415943536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت محكمة في باريس، الأربعاء، على شركة الخطوط اليمينة الغرامة المالية القصوى، وقدرها 225 ألف يورو، بعدما دانتها بالقتل غير العمد في حادث تحطم طائرة من طراز "إيرباص 310" قبالة سواحل جزر القمر عام 2009، في كارثة خلفت 152 قتيلا وناجية وحيدة.
Advertisement

تفاصيل الحكم

• قضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية بإدانة شركة الطيران الوطنية اليمنية بـ"القتل غير العمد والتسبب عن غير قصد بإصابات".

• المحكمة ألزمت الشركة بأن تدفع أكثر من مليون يورو لمنظمتين تمثلان عائلات ضحايا الكارثة، وذلك بدل عطل وضرر وأتعاب محامين.

• ما إن أصدرت المحكمة قرارها حتى أعلن محامي الدفاع عن الشركة اليمنية أن موكلته ستستأنف الحكم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-09-15
03:30 | 2022-09-15
03:00 | 2022-09-15
02:39 | 2022-09-15
02:30 | 2022-09-15
02:00 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website