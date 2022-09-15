القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في "كارثة 2009"

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فرضت محكمة في باريس، الأربعاء، على شركة الخطوط اليمينة الغرامة المالية القصوى، وقدرها 225 ألف يورو، بعدما دانتها بالقتل غير العمد في حادث تحطم طائرة من طراز "إيرباص 310" قبالة سواحل جزر القمر عام 2009، في كارثة خلفت 152 قتيلا وناجية وحيدة.تفاصيل الحكم• قضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية بإدانة شركة الطيران الوطنية اليمنية بـ"القتل غير العمد والتسبب عن غير قصد بإصابات".• المحكمة ألزمت الشركة بأن تدفع أكثر من مليون يورو لمنظمتين تمثلان عائلات ضحايا الكارثة، وذلك بدل عطل وضرر وأتعاب محامين.• ما إن أصدرت المحكمة قرارها حتى أعلن محامي الدفاع عن الشركة اليمنية أن موكلته ستستأنف الحكم.