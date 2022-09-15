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العاهل الأردني: سنقدم الدعم للمتضررين من انهيار مبنى عمّان

Lebanon 24
15-09-2022 | 00:30
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة، بحادث انهيار مبنى في منطقة اللويبدة وسط عمّان الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
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وتابع الملك خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، فور عودته إلى الأردن، الأربعاء، جهود إنقاذ المحاصرين، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وشدد على "أهمية توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية"، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واستمع العاهل إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر اتصال مرئي، عن الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث، وسرعة الاستجابة لتقديم سبل الرعاية اللازمة للأسر المتضررة.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة، خصوصا فرق الدفاع المدني "التي تواصل مهامها بكفاءة واحترافية".
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