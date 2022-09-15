جنازة الملكة إليزابيث: إليكم التكلفة المالية وتعرفوا إلى سر الساعة 2:22

الملايين حول العالم راقبوا الأسرة الملكية البريطانية، إحدى أعرق الأسر الملكية التي لا تزال على العرش، وهي تقوم بتجمع نادر أمام الكاميرات، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت قبل أسبوع.

وبالنسبة للكثيرين، فإن الحدث الحزين كان أيضا نافذة على تقاليد تمارس منذ مئات السنين، وفرصة للاطلاع عن قرب على ما يجري داخل العائلة التي طالما تعاملت مع الإعلام بتحفظ شديد.

كم بلغت تكلفة الجنازة؟

ربما لن تكون الأموال هي الشيء الأول الذي يتبادر إلى الذهن حينما تنظر إلى الثياب الرسمية المزركشة والأوسمة اللامعة والسيوف التي ظهرت في جنازة الملكة، لكن بالتأكيد فإن الجنازة ستكون مكلفة للغاية، وستدفع تكاليفها الحكومة البريطانية، وليس العائلة.

ولم تكشف الحكومة بعد عن تكاليف جنازة الملكة، واكتفت بالقول إنها ستقدم تفاصيل "في الوقت المناسب".

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه من المتوقع أن تكلف جنازة الملكة أكثر من آخر جنازة رسمية في بريطانيا، جنازة ونستون تشرشل في عام 1965، والجنازة الاحتفالية للملكة إليزابيث الأم في عام 2002.

وتشير التقديرات إلى أن جنازة الملكة الأم كلفت أكثر من خمس ملايين جنيه إسترليني، نحو ست ملايين دولار.

ولا تدفع العائلة المالكة ضريبة الميراث، وهي نحو 40 بالمئة من كل ما يرثونه، وتقدر ثروة العائلة بنحو 28 مليار دولار، وفقا للصحيفة.

"سر" الساعة 2:22

وغادر النعش قصر باكنغهام الملكي في تمام الساعة 2:22 وفقا للصحيفة.

ورغم أن التوقيت يبدو مثيرا، حيث إن الرقم 2 يتكرر فيه، وقد يعتبره الكثيرون إشارة إلى لقب الملكة إليزابيث "الثانية"، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت في تقرير آخر عن ديكي أربيتر الذي شغل منصب المتحدث باسم الملكة إليزابيث الثانية والمستشار الإعلامي للأمير تشارلز، إن التوقيت وضع "ببساطة للوصول إلى قاعة وستمنستر في الساعة 3 مساء بالضبط".

وليس للتوقيت أهمية خاصة، وفقا لأربيتر. وقال: "كلما انتهى الأمر في وقت أقرب، كان من الممكن السماح للجمهور بالدخول لتقديم احترامهم".

وسيبقى التابوت مفتوحا للجمهور حتى يوم الإثنين.

لأميران الملكيان

وظهر إلى جانب الملك تشارلز، ولداه الأميران وليام، ولي العهد، وهاري، الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة.

ومشى الثلاثة إلى جانب الأميرة آن، والأمير آندرو، ابني الملكة في ثياب رسمية بكامل أوسمتهم وشارات الشرف الملكية.

ملابس عسكرية ومدنية

وظهر وليام بالملابس العسكرية، مثل والده الملك وعمته الأميرة آن، بينما كان شقيقه هاري وعمهما أندرو يرتديان الملابس المدنية.

وحتى مع أن الأمير هاري والأمير أندرو، قد خدما في الجيش، إلا أنهما لم يرتديا زيا عسكريا لأنهما ليسا عضوين فاعلين في العائلة المالكة.

وتخلى أندرو وهاري عن مهامهما الملكية بعد فضيحة طالت الأول، شملت علاقة جمعته بالمتهم بتسهيل دعارة القاصرات، الأميركي جيفري إبستين، وقد قام مؤخرا بعقد تسوية قضائية مع إحدى الضحايا.

فيما تخلى هاري عن وضعه بعد زواجه وانتقاله إلى الولايات المتحدة للعيش فيها.

(الحرة)