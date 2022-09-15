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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: محادثات الاتفاق النووي وصلت إلى "طريق مسدود"

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:30
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وصلت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى "طريق مسدود" حسبما  أعلن، الأربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال بوريل لوكالة "فرانس برس": "أخشى أنه مع الوضع السياسي في الولايات المتحدة سنبقى في طريق مسدود"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع اختراقات خلال الأيام المقبلة.
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وقام بوريل خلال السنة ونصف السنة الماضية بتنسيق الجهود سعياً لإحياء اتفاق إيران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي طرح صيغة تسوية نهائية على واشنطن وطهران.

وقال بوريل إنَّ "النص النهائي" الذي عرضه الشهر الماضي، يشكل "أفضل نقطة توازن بين مواقف الجميع".

لكن إيران تصر على مطلب أن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقاً بدأته عندما عثرت على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم يُصرح عنها. كما أنَّ الوضع السياسي في الولايات المتحدة تغير في وقت يستعد الرئيس جو بايدن للانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، ما يصعّب التوصل إلى اتفاق مع إيران.

"مقترحات متباعدة"
وقال بوريل إنه في الشهرين الماضيين "كانت المقترحات متقاربة، لكن مع الأسف، بعد الصيف لم تعد المواقف متقاربة، بل باتت متباعدة".

وأضاف أن "المقترحات الأخيرة من الإيرانيين لم تكن مفيدة لأننا كنا على وشك الوصول (لاتفاق)، ثم جاءت مقترحات جديدة، ولم تكن البيئة السياسية هي الأكثر ملاءمة. يؤسفني أن أقول إني لا أتوقع أي اختراق في الأيام المقبلة".

واعتبر بوريل أنه لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه للخروج من المأزق. وقال: "من جانبي، ليس لدي أي شيء آخر أقترحه".
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