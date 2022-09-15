مع تراجع القوات الروسية في أوكرانيا.. بوتين غير قادر على الفوز ولا يرغب بالخسارة

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ساعدت الصفة التي تميز بها فلاديمير بوتين كرئيس للجمهورية، والمتمثلة برفضه التراجع على الإطلاق عن أي موقف، على إبراز القوة العالمية الروسية لسنوات. لكن وسط النكسات المتكررة في الحرب الكارثية في أوكرانيا، فإن نهجه غير المرن يبدو وكأنه عيبه الأكبر.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "مع فرار القوات الروسية في حالة من الفوضى في منطقة خاركيف بأوكرانيا يوم السبت، بدا بوتين أصمًا بشكل مذهل عندما قام بافتتاح عجلة الملاهي في موسكو. وقال في كلمة له عبر تقنية الفيديو متفاخراً: "لا يوجد شيء من هذا القبيل في أوروبا". في غضون ساعات، تعطلت العجلة، وكان لابد من إعادة أموال التذاكر إلى أصحابها. إن إصلاح ما تعطل بشأن استراتيجية بوتين الحربية، وبالتالي بشأن رئاسته وسمعته، سيكون أصعب بكثير. كان الهجوم المضاد في شمال شرق أوكرانيا قيد التنفيذ حتى مع إصرار بوتين، في مؤتمر عقد في الشرق الأقصى قبل أيام، على أن روسيا "لم تخسر شيئًا ولن تخسر شيئًا" في الحرب، وهي ملاحظة بدت غافلة عن الانتكاسات المتكررة لروسيا والخسائر الفادحة في الأرواح، كما وبدت وكأنها تتجاهل ما كان يحدث في ساحة المعركة. وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين إن الحرب "ستستمر حتى تتحقق الأهداف التي تم تحديدها". ومع ذلك، من الصعب معرفة ما هي هذه الأهداف. فشل هدف بوتين الأولي، المتمثل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".وتابعت الصحيفة، "الآن، يجادل محللون استخباراتيون وعسكريون غربيون بأنه من غير المرجح أن تحقق روسيا هدفها الاحتياطي المفترض المتمثل في احتلال كل من دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا. بافتراض أن هدف بوتين ينطوي على القدرة على إعلان النصر بشكل ما، فإن الانسحاب الروسي الفوضوي من خاركيف - ما وصفته موسكو بـ"إعادة التجميع" - يترك الآن للرئيس الروسي خيارات قاسية ومتقلصة. يمكنه توسيع نطاقه والإعلان عن تعبئة عسكرية إلزامية وطنية محفوفة بالمخاطر سياسياً - وهو أمر نفى بيسكوف يوم الثلاثاء حتى أنه قيد المناقشة. كان بإمكانه المضي قدمًا، وتقديم تدريب جيد للجنود غير المدربين والذين يفتقرون إلى الدوافع بشكل متزايد، وتنفيذ هجمات مدفعية وحشية على البلدات والمدن لإرهاب السكان الأوكرانيين، أو، يمكن أن يصعّد بطريقة متطرفة، كما يخشى بعض أشد منتقدي بوتين، ويتحول إلى استخدام الأسلحة الكيميائية أو حتى الأسلحة النووية. حتى الآن، بذل بوتين كل ما في وسعه لتجنب التعبئة الإلزامية، الأمر الذي يهدد بإثارة معارضة عامة أوسع للحرب - على الرغم من أن العديد من الخبراء العسكريين الروس يعتقدون أنه لا توجد طريقة أخرى لهزيمة أوكرانيا عسكريًا. وفي حين أنه لا يمكن استبعاد نشر سلاح دمار شامل، يقلل العديد من الخبراء من المخاوف من قيام بوتين بذلك، لأنه سيدمر دعمه الدولي المتضائل مع شركاء مهمين مثل الصين والهند".وأضافت الصحيفة، "يقول المحللون إنه إذا تمسك بوتين بعادته في رفض التراجع، فمن المرجح أن يستمر في ذلك. قال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية ومقره أرلينغتون، "من المؤكد أن لدى فلاديمير بوتين الإرادة لمواصلة هذه الحرب، لكنه كان متوهماً إلى حدٍ كبير بأن الجيش الروسي كان يفوز وأنه سيفوز في النهاية". وأضاف: "السؤال هو، هل هو على استعداد للمخاطرة السياسية لمحاولة إنقاذ الجهد العسكري الروسي في هذه الحرب؟"، في إشارة إلى التعبئة الإلزامية. وتابع قائلاً: "كان العديد من الروس فاترين إلى حد ما في ما يتعلق إما بدعم أو عدم الاهتمام بهذه الحرب، حيث رأوا أن حياتهم غير متأثرة إلى حد كبير لأنهم يعتقدون أن أطفالهم لن يتم إرسالهم للقتال. سيتغير موقف الروس إذا ثبت عكس ذلك". وحتى اللحظة، لا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد لمناقشة مسألة السلام. قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم الإثنين، إن الحرب لن تنتهي بدون "استسلام كييف التام". في غضون ذلك، يتحدث زيلينسكي بجرأة متزايدة حول استعادة ليس فقط منطقة دونباس الشرقية بأكملها، ولكن أيضًا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014".وبحسب الصحيفة، "لكن التمسك بموقفه الرافض للتراجع يشكل خطراً على بويتن، الذي يتعرض لضغوط وتدقيق متزايدين على الرغم من حملة الكرملين القمعية لانتقادات الحرب. بعد أن اعترفت روسيا بالتراجع يوم السبت، أشار الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إلى أن بوتين قد لا يكون على علم بالأخطاء التي ارتكبت، وسيتعين عليه الاتصال بالرئيس لمناقشة الوضع. وأصر بيسكوف يوم الاثنين على أن بوتين على اطلاع كامل بما يجري. وزعمت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أن "إعادة التجميع" تمت دون خسارة واحدة لروسيا، ومع مقتل حوالى 4000 أوكراني، وهي تأكيدات غير مثبتة. والجدير بالذكر، أن نواب المعارضة في 35 بلدية قد منعوا دعوات في الأيام الأخيرة لإقالة بوتين، وهي علامة نادرة على معارضة علنية رمزية. من المحتمل الآن أن يواجهوا عواقب وخيمة. وقال محللون إن معظم الروس العاديين، الذين لم يعودوا يهتمون كثيرًا بالحرب، ربما لم يكونوا على دراية بالتراجع الكبير. لكن إذا واجهت روسيا المزيد من الانتكاسات، فقد يزداد الغضب من المتشددين المؤيدين للحرب، وسيزداد الوعي العام، ومعه الضغط على بوتين. مع الشكاوى من "الصعوبات" و"الأخطاء" التي يتم التعبير عنها عبر التلفزيون الحكومي ومن قبل شخصيات بارزة مثل قديروف، أصبح من الصعب الحفاظ على خط الكرملين بأن كل شيء يسير وفقًا للخطة".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، يبدو أن بوتين يتمسك بعناد بنفس الاستراتيجية، ويعتمد على قناعته بأن الدعم الغربي لأوكرانيا سوف ينهار، ما سيجبر الأخيرة على الاستسلام في الوقت المناسب. يبدو أن هذا بالفعل يأتي بنتائج عكسية، حيث استحوذت المكاسب الأخيرة التي حققتها أوكرانيا على الخيال، مما عزز الدعم لكييف. في بعض النواحي، يكون بوتين ضحية لسياساته الخاصة. لقد عزز الكرملين لسنوات مجموعة كبيرة من المواطنين غير المبالين سياسياً، مما يجعل من الصعب الآن اتخاذ خطوات أكثر حزماً للفوز بالحرب، مثل التعبئة، التي تتطلب حماسة وطنية لتجنب رد الفعل السياسي".