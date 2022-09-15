واشنطن: لو كان بيدنا لطردنا روسيا من مجلس الأمن

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قالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن اجتماعات الجمعية العامة المقررة الأسبوع المقبل، ستتناول ملفات عدة أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا وملف برنامج إيران النووي، والصين، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والصحة.وأوضحت جرينفيلد أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى خلال تلك الفترة إلى "توطيد" الدعم العالمي لأوكرانيا ومواصلة عزل روسيا وإدانتها، مضيفة أنه "لو كان الأمر بأيدينا، لنظرنا في كيفية طرد روسيا من مجلس الأمن، ولكنها عضو دائم".وأشارت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، خلال حوار أجرته مع مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن الروس يشعرون بـ"ضغط العزلة" التي فرضت عليهم منذ فبراير الماضي، وأنهم حاولوا نقل هذه الضغوط إلى دول اتخذت "موقفاً محايداً" من الأزمة.وقالت الدبلوماسية الأميركية: "نعمل على أن يكون الأوكرانيون في موضع قوي، عند التفاوض مع الروس"، مشيرة إلى أن 141 دولة أدانت روسيا، فيما علقت أكثر من 120 دولة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وأكدت الدبلوماسية الأميركية التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا، قائلة: "قدمنا الدعم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها منذ بدء الأزمة، ما يمثل انعكاساً لالتزامنا بضمان توافر ما يحتاجه الأوكرانيون للدفاع عن سيادتهم، ما تحقق على مدى الأشهر الـ6 الماضية".