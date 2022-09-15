Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: لو كان بيدنا لطردنا روسيا من مجلس الأمن

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-990749-637988342670592600.jpeg
Doc-P-990749-637988342670592600.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن اجتماعات الجمعية العامة المقررة الأسبوع المقبل، ستتناول ملفات عدة أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا وملف برنامج إيران النووي، والصين، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والصحة.
Advertisement

وأوضحت جرينفيلد أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى خلال تلك الفترة إلى "توطيد" الدعم العالمي لأوكرانيا ومواصلة عزل روسيا وإدانتها، مضيفة أنه "لو كان الأمر بأيدينا، لنظرنا في كيفية طرد روسيا من مجلس الأمن، ولكنها عضو دائم". 

وأشارت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، خلال حوار أجرته مع مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن الروس يشعرون بـ"ضغط العزلة" التي فرضت عليهم منذ فبراير الماضي، وأنهم حاولوا نقل هذه الضغوط إلى دول اتخذت "موقفاً محايداً" من الأزمة.

وقالت الدبلوماسية الأميركية: "نعمل على أن يكون الأوكرانيون في موضع قوي، عند التفاوض مع الروس"، مشيرة إلى أن 141 دولة أدانت روسيا، فيما علقت أكثر من 120 دولة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.  

وأكدت الدبلوماسية الأميركية التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا، قائلة: "قدمنا الدعم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها منذ بدء الأزمة، ما يمثل انعكاساً لالتزامنا بضمان توافر ما يحتاجه الأوكرانيون للدفاع عن سيادتهم، ما تحقق على مدى الأشهر الـ6 الماضية".
وأضافت أن الالتزام الأميركي تجاه أوكرانيا "كان سابقاً على تصديها للعدوان الروسي"، مؤكدة أن "أوروبا موحدة، وحلف شمال الأطلسي موحد، والولايات المتحدة موحدة في دعم أوكرانيا".

وبسؤالها عن الدول التي امتنعت عن إدانة روسيا أو من قدمت لها العون، أجابت جرينفيلد: "دورنا هو مساعدة هذه الدول لتعي أنها لا تتحلى بالحياد عندما يتعلق الأمر بخرق ميثاق الأمم المتحدة"، وأن تبنيها هذا الموقف "غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه". 

ووصفت الدبلوماسية الأميركية، تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا بأنها ترقى إلى "جرائم حرب لا يمكن تبريرها"، مشددة على ضرورة مواصلة "فضح ما يرتكبونه، وتقديمهم للمساءلة". 

وبشأن دور الأمم المتحدة بهذا الشأن، قالت جرينفيلد: "أعتقد أن الأمم المتحدة المؤسسة الوحيدة التي يجب محاسبة أي دولة في إطارها، ولو كان الأمر بأيدينا، لنظرنا في كيفية طرد روسيا من مجلس الأمن، ولكنها عضو دائم". 

وأضافت أن روسيا "لا تتصرف بمسؤولية"، ولكن "علينا أيضاً إخبارهم بأن الأمور ليست كالمعتاد بالنسبة إليهم هنا في نيويورك".   
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2022-09-15
06:30 | 2022-09-15
06:00 | 2022-09-15
04:30 | 2022-09-15
04:00 | 2022-09-15
03:30 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website