في أواخر آب، حضّ ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين النوويين الروس في فيينا، الولايات المتحدة وإيران على "التغلب بنجاح على خلافاتهما الأخيرة في أقرب وقت ممكن" من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "يتناقض هذا التشجيع مع موقف موسكو في آذار الماضي، عندما دعت إلى إعفاء التجارة الروسية الإيرانية من العقوبات الدولية ضد روسيا في إطار اتفاق نووي نهائي. إن مطلب الكرملين ساهم في ايقاف المحادثات. بعد ستة أشهر، أصبحت مخاوف موسكو بشأن قطاع الطاقة لديها ملحة بشكل خاص، حيث تعهدت الدول الأوروبية بمقاطعة الطاقة الروسية بحلول نهاية العام. في عام 2021، استورد أعضاء الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام من روسيا. في العادة، تمنح صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي موسكو نفوذًا سياسيًا على الاتحاد. لكن المقاطعة تعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستتطلع إلى استيراد النفط من دول أخرى، بما في ذلك النفط الإيراني الذي سيضيفه الاتفاق النووي إلى السوق".

وتابع الموقع، "وفقًا لتقدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، خلال السنة الأولى من اتفاقية تم إنعاشها، يمكن لإيران تصدير مليوني برميل يوميًا من نفطها الخام، أي حوالي مليون برميل أكثر مما تصدره الآن. وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، تم نقل 38 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية في عام 2017 إلى أوروبا. منذ ذلك الحين، وبسبب العقوبات الأميركية على صناعة النفط الإيرانية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في عام 2018، لم تشتر أوروبا أي نفط من البلاد. إذا عادت حصة صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا مقارنة بإجمالي صادراتها النفطية إلى مستواها في عام 2017، فسوف تتيح لأوروبا الوصول إلى 800 ألف برميل يوميًا من النفط الخام المقبل حديثًا. ونتيجة لذلك، فإن الصفقة لديها القدرة على تقليل نفوذ روسيا على الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأوروبية بفصل نفسها عن النفط الروسي مع ألم أقل هذا الشتاء. في ضوء هذا الواقع، لماذا غيّر الكرملين نبرته بشأن الاتفاق النووي؟"

أضافت الصحيفة، "من المرجح أن يكون الجواب هو أن تقييم روسيا لتكاليف وفوائد الاتفاقية قد تغير.حتى إذا قللت الاتفاقية من نفوذ روسيا على أوروبا، فقد تستفيد موسكو من إحياء الاتفاقية بخمس طرق. أولاً، حدت العقوبات الغربية من وصول موسكو إلى النظام المصرفي الدولي. إذا رفعت واشنطن العقوبات المصرفية عن إيران، يمكن لموسكو الوصول إلى الشبكة المالية الدولية عبر إيران. تتمتع طهران، الشريك الرئيسي لموسكو، بسنوات من الخبرة في خرق العقوبات، والتي يمكنها استخدامها لمساعدة موسكو.

ثانيًا، يتيح تخفيف العقوبات في الصفقة إبرام عقد بقيمة 10 مليارات دولار بين موسكو وطهران لبناء موقع نووي في إيران. وظل الاتفاق في سبات عميق بسبب العقوبات. ومع ذلك، فإن الاتفاق النووي الجديد سيوفر لإيران موارد تدفعها لروسيا. ثالثًا، مع انتهاء صلاحية حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، يمكن لروسيا الآن بيع طهران مجموعة واسعة من الأسلحة التقليدية التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. لسنوات، أعربت إيران عن نيتها شراء أنظمة أسلحة حديثة من روسيا. ومع ذلك، فإن العقوبات وافتقار إيران إلى الموارد المالية، من بين أمور أخرى، منعت مثل هذه الصفقات حتى الآن. مع وصول إيران إلى عشرات المليارات من الدولارات وعزلة روسيا الدولية، قد تصبح قائمة رغبات طهران حقيقة واقعة".

رابعًا، خلال الأشهر القليلة الماضية، انخرطت طهران وموسكو في مفاوضات مكثفة لتوسيع تعاونهما في قطاع الطاقة. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون بشكل رسمي أن طهران وموسكو، كجزء من اتفاق نووي جديد، قد تتبادلان النفط كوسيلة لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا. في الواقع، وقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم صفقة مبكرة للنفط والغاز بقيمة 40 مليار دولار مع إيران في تموز. في حين أن عودة الجمهورية الإسلامية إلى سوق النفط يمكن أن تزيد الضغط على روسيا، يسعى الجانبان للتخفيف من تلك الآثار السلبية من خلال التعاون.

أخيرًا، فإن ضخ كميات هائلة من الأموال في خزائن إيران يعني أن طهران قد تكون قادرة على تقديم المزيد من المساعدة لروسيا في حربها في أوكرانيا. وقدمت طهران بالفعل دعما عسكريا ودبلوماسيا قويا لغزو موسكو. في لقاء أخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن دعمه لقرار الكرملين بخوض الحرب. في نيسان، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن روسيا كانت تستخدم أسلحة إيرانية الصنع يتم تهريبها عبر العراق. في آب، قال مسؤولون أميركيون إن إيران بدأت في شحن عشرات المسيرات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب".

وختم الموقع، "قاتلت روسيا والجمهورية الإسلامية و"ميليشيات" طهران الشيعية جنبًا إلى جنب في سوريا. إن العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين موسكو وطهران تعني أن وصول الجمهورية الإسلامية إلى مليارات الدولارات قد يؤدي إلى تدخل أكثر جرأة في أوكرانيا. مع استمرار العزلة الدولية لروسيا في النمو، ستجد موسكو أن مجرد إمكانية مثل هذا الدعم لا تقدر بثمن".