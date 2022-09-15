الكرملين: روسيا لا تعلق آمالا تذكر على السفيرة الأميركية الجديدة

نقلت وكالة "رويترز" عن الكرملين اليوم ، "إنه لا يعلق آمالا تذكر على السفيرة الأميركية الجديدة إلى روسيا".



وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أمس أن الرئيس الاميركي جو بايدن عين لين تريسي سفيرة جديدة للولايات المتحدة في موسكو بعد إعلان السفير جون سوليفان ترك منصبه هذا الشهر.

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