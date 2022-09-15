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ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان الى عشرة قتلى

Lebanon 24
15-09-2022 | 06:30
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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من اربعة طوابق في عمان الى عشرة قتلى، كما أكد مصدر أمني أردني، فيما تواصل فرق الانقاذ صباح اليوم البحث عن عالقين بين الانقاض.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام، اوردته وكالة "فرانس برس": "إن فرق الانقاذ تمكنت من اخلاء جثة عاشرة من تحت الانقاض صباح اليوم لتكون حصيلة ما تم التعامل معه عشر وفيات وفرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملياتها في الموقع".
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وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه أشارت إلى انتشال تسع جثث من انقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم احياء العاصمة الأردنية.
المصدر: العربية
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