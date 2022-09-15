27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: وفد روسي من 80 شركة كبرى يزور إيران الأسبوع المقبل
Lebanon 24
15-09-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بالعلاقات الثنائية، مؤكدا تطورها في جميع المجالات.
وقال الرئيس الروسي إن موسكو عملت على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى شركاء روسيا أيدوا هذه المبادرة، وأنه بقيت فقط إجراءات روتينية للحصول على العضوية الكاملة.
Advertisement
وأضاف بوتين خلال لقائه رئيسي أن وفدا روسيا سيزور إيران الأسبوع المقبل، وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
02:45 | 2022-09-15
15/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
23:24 | 2022-09-14
14/09/2022 11:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-09-15
سلطان عمان يغادر غدا إلى بريطانيا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
14:04 | 2022-09-15
غانتس يحذر نصر الله من تعطيل محادثات الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن
14:00 | 2022-09-15
هذا ما تحاول إدارة بايدن القيام به لتعزيز التنسيق بين فلسطين و"اسرائيل"
13:30 | 2022-09-15
بوتين يكشف أهداف روسيا والصين على الساحة الدولية
13:00 | 2022-09-15
البنتاغون يوافق على تزويد كييف بـ 1800 منظومة "جافلين"
12:30 | 2022-09-15
الرئيس الصيني: بكين تشيد بموقف روسيا من تايوان
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
15/09/2022 21:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
15/09/2022 21:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
15/09/2022 21:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact