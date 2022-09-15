بوتين: وفد روسي من 80 شركة كبرى يزور إيران الأسبوع المقبل

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بالعلاقات الثنائية، مؤكدا تطورها في جميع المجالات.وقال الرئيس الروسي إن موسكو عملت على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى شركاء روسيا أيدوا هذه المبادرة، وأنه بقيت فقط إجراءات روتينية للحصول على العضوية الكاملة.وأضاف بوتين خلال لقائه رئيسي أن وفدا روسيا سيزور إيران الأسبوع المقبل، وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة.