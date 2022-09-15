بكين تطالب واشنطن بوقف اللعب بورقة تايوان

Advertisement

دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، واشنطن إلى التوقف عن لعب ورقة تايوان ومحاولة احتواء جمهورية الصين الشعبية، وحذرت أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.وقالت المتحدثة في تصريحات صحفية: "تحث الصين الولايات المتحدة بشدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتنفيذ الملائم لالتزام القيادة الأمريكية بعدم دعم استقلال تايوان، والتوقف عن لعب ورقة تايوان لاحتواء الصين".كما دعت ماو نينغ واشنطن إلى التوقف عن النظر في مشروع القانون الأمريكي بخصوص تايوان، مشددة على أن "الجانب الصيني سيتخذ، اعتمادا على تطور الوضع بشأن مشروع القانون ذي الصلة والنتيجة النهائية، الإجراءات اللازمة لحماية سيادة دولته وسلامة أراضيها".وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يمنح تايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل إلى ملياري دولار، وومنحها وضع "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".وأضافت المتحدثة الصينية: "إذا استمر النظر في التشريع الأميركي (بخصوص تايوان) والترويج له، وحتى إذا أصبح قانونا، فسوف يهز إلى حد كبير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وستكون له عواقب وخيمة للغاية على العلاقات الصينية الأمريكية، فضلا عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان".