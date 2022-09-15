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الأردن.. مرسوم ملكي بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:30
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أصدر الديوان الملكي الاردني الهاشمي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الإرادة الملكية السامية أصدرت أمرا بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 27/9/2022.
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يذكر أن الفايز من مواليد عام 1952، وحاصل على بكالوريوس علوم سياسية، من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة عام 1978، وماجستير علاقات دولية من جامعة بوسطن بروكسل 1981.

وتولى فيصل الفايز منصب رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في العام 2003، كما شغل منصب وزير البلاط الملكي بين 2003 و2005.
المصدر: روسيا اليوم
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