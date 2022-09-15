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موسكو: واشنطن ستصبح طرفا بحرب أوكرانيا في هذه الحالة

Lebanon 24
15-09-2022 | 11:30
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قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستصبح طرفا مباشرا في النزاع الأوكراني "في حال قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إذا قررت الولايات المتحدة توريد صواريخ طويلة المدى إلى كييف، فسنعتبر ذلك تجاوزا للخط الأحمر وتصبح طرفا مباشرا في النزاع".
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وأضافت: "روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالشكل المناسب في حال قررت واشنطن ذلك".
يأتي ذلك فيما قال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا قريبا. ولم يكشف تفاصيل أكثر بشأن هذه المساعدات.

وسبق لموسكو أن توعدت الغرب من أنه إذا زود كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسترد موسكو بالسيطرة على مناطق أكبر من أوكرانيا.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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