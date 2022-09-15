بعد ظهورها مع الجيش الإيراني.. كيف وصلت سيارات "هامفي" الأميركية إلى إيران؟

بدأ الجيش الإيراني استخدام مركبات رباعية الدفع حصل عليها من أفراد الجيش الأفغاني، الذين غادروا البلاد عقب سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وذكرت ذلك صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، في تقرير بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني حصل على تلك المركبات مع عتاد عسكري آخر إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.

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ولفتت الصحيفة إلى أن قوات المظلات الإيرانية قررت استخدام تلك المركبات التي يمكن إنزالها من الجو بواسطة طائرات النقل العسكري. وأوضحت الصحيفة أن تلك العربات تم استخدامها في المناورات البرية الأخيرة، التي أجراها الجيش الإيراني على نطاق واسع.



ويمتلك الجيش الإيراني قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أكثر من مليون جندي، ويصنف بجميع أنواع قواته في المرتبة رقم 14 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2022.

يذكر أن مناورة "الاقتدار 1041"، التي جرت قبل أيام، تعد أكبر مناورة برية في تاريخ الجيش الإيراني، والذي يهدف من ورائها إلى رفع مستوى جاهزيته للعمليات الحربية.