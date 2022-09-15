الرئيس الصيني: بكين تشيد بموقف روسيا من تايوان

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتزام روسيا بمبدأ الصين الواحدة.



وقال تلفزيون الصين المركزي إن شي جين بينغ عبر عن تقديره لالتزام روسيا بمبدأ الصين الواحدة.

وأشار التلفزيون إلى أن "رئيس جمهورية الصين أكد أن تايوان جزء من الصين".وشدد الرئيس الصيني أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتصرف كقاض في قضية تايوان ولن تتسامح الصين مع التدخل.ونوه إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا، وتقديم الدعم المتبادل في القضايا التي تؤثر على المصالح الرئيسية للبلدين.واعتبر أنه يتعين على الصين وروسيا تعزيز التنسيق في منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس وآليات التعاون متعددة الأطراف الأخرى.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.