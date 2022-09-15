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عربي-دولي

البنتاغون يوافق على تزويد كييف بـ 1800 منظومة "جافلين"

Lebanon 24
15-09-2022 | 13:00
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أعلن البنتاغون يوم الخميس، أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأميركيتين لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
 
ووفقا لبيان البنتاغون: "وقع الجيش عقدا قيمته 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأميركيتين لصناعة أكثر من 1800 منظومة جافلين المضادة للدبابات".
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وأضافت الوزارة أن "العقد هو جزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية، ويشمل شحنات للقوات الأوكرانية والجيش الأميركي وشركاء دوليين".

وكان قد أعلن البنتاغون في وقت سابق، عن أن الصفقة المذكورة موجهة لتزويد الأردن وليتوانيا بشحنة المنظومات.
 
(روسيا اليوم) 

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