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عربي-دولي
بوتين يكشف أهداف روسيا والصين على الساحة الدولية
Lebanon 24
15-09-2022
|
13:30
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تقوية الشراكة الروسية الصينية على خلفية الظروف الخارجية المتغيرة يشير إلى أن موسكو وبكين تسعيان لتحقيق أهداف مشتركة.
ونقلت الخدمة الصحفية للكرملين كلمة الرئيس الروسي خلال محادثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون بسمرقند: "العالم يتغير بسرعة، لكن شيئا واحدا فقط لم يتغير الصداقة بين الصين وروسيا، علاقاتنا الطيبة والمعنى الكامل للكلمة علاقات شراكة استراتيجية شاملة، ونحن نواصل تعزيز هذه العلاقات".
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وأضاف بوتين أنه يمكن اعتبار الشراكة بين روسيا والصين شراكة نموذجية، مشيرا إلى الدور الرئيسي لترادف موسكو وبكين في الأمور الأمنية.
وأكد الرئيس الروسي على أن "روسيا والصين تدافعان بشكل مشترك عن إقامة نظام عالمي عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب".
وشدد بوتين على أن محاولات وضع فكرة العالم أحادي القطب موضع التنفيذ اتخذت شكلا سيئا للغاية، وهو في الأساس لا يناسب غالبية الدول.
(روسيا اليوم)
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