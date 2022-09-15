سلطان عمان يغادر غدا إلى بريطانيا لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أن السلطان هيثم بن طارق يتوجه غدا الجمعة إلى المملكة المتحدة لتقيم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية أكدت أن السلطان العماني سوف يزور بريطانيا غدا للعزاء في الملكة إليزابيث وتهنئة الملك تشارلز بتنصيبه ملكا جديدا.

Advertisement

وقال البيان: ""محفوفًـا بعناية الله ورعايته، سيغادر يوم غدٍ الجمعة الموافق السادس عشـر مـن أيلول لعام 2022م- بمشيئة الله تعالى حضـرةُ صـاحبِ الجلالـةِ السُّـلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم -حفظه الله ورعاه- أرض الوطن العزيز متوجّهًا إلى المملكة المتحدة الصديقة لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانيـة وتهنئة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة".

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

(سبوتنيك)