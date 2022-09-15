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عربي-دولي

الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
15-09-2022 | 15:30
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وسعت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا، لتطال 44 فردا، من بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى 32 كيانا قانونيا.

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين مظالم الأطفال في روسيا لفوفا بيلوفا، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف وأقاربه، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين.
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وضمت القائمة الجديدة عددا من الشخصيات في مناطق دونباس المحررة، رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف.

وبالإضافة الى ذلك فرضت واشنطن عقوبات على رئيس نظام بطاقات الدفع الوطني فلاديمير كومليف.

ووفقا لوزارة الخزانة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مستعد لاتخاذ إجراءات لدعم محاولات التحايل على العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك توسيع استخدام نظام الدفع الوطني ونظام الدفع MIR خارج روسيا".

وتم إدراج عددا من الشركات التابعة لمؤسسة روس كوسموس الحكومية على قائمة العقوبات.

ووفقا للبيان: "تعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعيى وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس للعقوبات.
 
(روسيا اليوم) 
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