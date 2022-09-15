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عربي-دولي

الأمم المتحدة تدعو لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب

Lebanon 24
15-09-2022 | 16:30
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أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوغان، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير مجدية، داعية دول العالم لرفع جميع العقوبات.

وقالت دوغان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير فعالة، سيساعد نظام المراقبة الشامل، الخبراء على جمع المعلومات حول العقوبات والتحقق منها، وأدعو الدول إلى حل النزاعات الدولية من خلال آليات دولية أخلاقية، ورفع جميع العقوبات التي تشكل إجراءات قسرية أحادية الجانب".
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وأشار المشاركون في الاجتماع، الى أن العقوبات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأساسي لحقوق الإنسان وغالبا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية خطيرة.

وأضاف المشاركون: "في سياق الوباء والوضع الاقتصادي الصعب، انتهكت العقوبات الأحادية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الوجود والصحة والتنمية، وأدى استخدام التدابير القسرية الأحادية إلى تدمير النظم الداخلية ورفع معدلات البطالة والركود في المجتمع وانخفاض التطور العلمي".
 
(روسيا اليوم) 
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