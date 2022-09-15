Advertisement

عربي-دولي

بيني غانتس: الاتفاق النووي الإيراني في غرفة الإنعاش

Lebanon 24
15-09-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-991000-637988776855990733.jpg
Doc-P-991000-637988776855990733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن أعرب زعماء أوروبيون عن شكوكهم بشأن استعداد طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، إن الاتفاق مع القوى العالمية في غرفة الانعاش، مضيفا أنه من غير المرجح أن يتم تجديد الاتفاق قريباً، وذلك في حال تم تجديده من الأساس.
Advertisement
وفي كلمة أمام مؤتمر لمكافحة الإرهاب، عقد في جامعة رايشمان، أوضح الوزير الإسرائيلي، أمس، أن "هناك فترة، ربما بعد إجراء الانتخابات، سنرى فيها كيف ستسير الأمور، وذلك في إشارة واضحة إلى الانتخابات الأميركية النصفية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
الى ذلك، دانت إيران، أمس، اتهامات أميركية واهية لـ 3 من مواطنيها بتنفيذ هجمات الكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أن اللجوء الى إطلاق حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات خاطئة ضد الجمهورية الإسلامية (...) هو جزء من سياسة الإيرانفوبيا للحكومة الأميركية، والتي لن تؤدي إلى نتيجة.
يأتي ذلك، غداة إعلان واشنطن رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى 3 قراصنة إنترنت إيرانيين وجّه إليهم القضاء الأميركي تهمة شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية، مشيرة إلى أن هجماتهم استهدفت مئات الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.
واستنادا للقرار الاتّهامي شنّ الثلاثة اعتباراً من تشرين الاول 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.
ولم يأتِ القرار على ذكر أيّ صلة للمتهمين بالسلطات الإيرانية، بينما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أن الغرض الرئيسي لهم من هذه الهجمات كان إثراءهم الشخصي.
لكن وزارتا الخارجية والخزانة أكدتا أن المتهمين هم ضمن مجموعة قراصنة مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت الوزارتان فرض عقوبات على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى 7 إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.
وانتقد كنعاني الصمت الأميركي تجاه العديد من الهجمات الالكترونية على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، بل دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الهجمات. واعتبر أن ذلك يجعل واشنطن تفتقر الى أي أهلية في اتهام الآخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:34 | 2022-09-16
02:30 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
01:47 | 2022-09-16
01:30 | 2022-09-16
01:17 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website