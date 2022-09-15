27
o
بيروت
28
o
طرابلس
12
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هدنة بين أرمينيا وأذربيجان... وضغوط متصاعدة على موسكو
Lebanon 24
15-09-2022
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صمد أمس وقف إطلاق النار الجديد بين أرمينيا واذربيجان، والذي أعلنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الأمين العام لمجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، بعد مقتل 105 عسكريين أرمن و71 عسكريا أذربيجانيا في يومين من الاشتباكات الحدودية المرتبطة بالنزاع المستمر منذ عقود بين البلدين الوقاعين في القوقاز على منطقة ناغورنو كاراباخ التي تسكنها غالبية أرمينية.
Advertisement
وبعد أن حذّّر نائب وزير الخارجية الأرميني، باروير هوفهانيسيان، من أن تتصاعد الاشتباكات إلى مستوى الحرب فيما سيصبح ثاني صراع مسلح كبير في دول الاتحاد السوفياتي السابق، مارس رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، مزيداً من الضغوط على موسكو للتدخل في وقت ينشغل فيه الجيش الروسي بغزو أوكرانيا.
وفي كلمة أمام البرلمان، أمس الأول، قال باشينيان إنه طلب رسمياً المساعدة من روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بموجب المادة الرابعة من اتفاق الدفاع المشترك التي تكفل تقديم المساعدات العسكرية، معتبرا أن "سيادة جمهورية أرمينيا خط أحمر بالنسبة لنا"، وموضحا أن "العدو احتل 40 كيلومتراً مربعاً من أراضي أرمينيا في أيار الماضي، واحتل 10 كيلومترات مربعة إضافية الآن".
وأشار باشينيان إنه ألغى زيارة إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كان يعتزم حضور قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، والتي من المقرر أن يلتقي على هامشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.
وقد يؤدي نشوب صراع شامل بين أرمينيا وأذربيجان إلى خطر انجرار روسيا وتركيا إليه ويزعزع استقرار ممر مهم لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز، مثلما تعطل الحرب في أوكرانيا إمدادات الطاقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
02:45 | 2022-09-15
15/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-15
15/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:34 | 2022-09-16
إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حلال أم حرام؟ هذا ما قاله البابا فرنسيس
02:30 | 2022-09-16
رئيس المخابرات التركية التقى علي مملوك في دمشق
02:00 | 2022-09-16
موسكو: عدم دعوتنا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي"
01:47 | 2022-09-16
الكرملين يعلق على "محاولة اغتيال بوتين".. ويكشف الحقيقة
01:30 | 2022-09-16
هاري وميغان "غاضبان".. طفلاهما لن يحصلا على ألقاب ملكية
01:17 | 2022-09-16
الإعلان عن تفاصيل مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact