هدنة بين أرمينيا وأذربيجان... وضغوط متصاعدة على موسكو

Advertisement

صمد أمس وقف إطلاق النار الجديد بين أرمينيا واذربيجان، والذي أعلنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الأمين العام لمجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، بعد مقتل 105 عسكريين أرمن و71 عسكريا أذربيجانيا في يومين من الاشتباكات الحدودية المرتبطة بالنزاع المستمر منذ عقود بين البلدين الوقاعين في القوقاز على منطقة ناغورنو كاراباخ التي تسكنها غالبية أرمينية.وبعد أن حذّّر نائب وزير الخارجية الأرميني، باروير هوفهانيسيان، من أن تتصاعد الاشتباكات إلى مستوى الحرب فيما سيصبح ثاني صراع مسلح كبير في دول الاتحاد السوفياتي السابق، مارس رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، مزيداً من الضغوط على موسكو للتدخل في وقت ينشغل فيه الجيش الروسي بغزو أوكرانيا.وفي كلمة أمام البرلمان، أمس الأول، قال باشينيان إنه طلب رسمياً المساعدة من روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بموجب المادة الرابعة من اتفاق الدفاع المشترك التي تكفل تقديم المساعدات العسكرية، معتبرا أن "سيادة جمهورية أرمينيا خط أحمر بالنسبة لنا"، وموضحا أن "العدو احتل 40 كيلومتراً مربعاً من أراضي أرمينيا في أيار الماضي، واحتل 10 كيلومترات مربعة إضافية الآن".وأشار باشينيان إنه ألغى زيارة إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كان يعتزم حضور قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، والتي من المقرر أن يلتقي على هامشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.وقد يؤدي نشوب صراع شامل بين أرمينيا وأذربيجان إلى خطر انجرار روسيا وتركيا إليه ويزعزع استقرار ممر مهم لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز، مثلما تعطل الحرب في أوكرانيا إمدادات الطاقة.