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عربي-دولي
بوتين وشي يؤكدان تضامنهما في مواجهة الغربيين
Lebanon 24
15-09-2022
|
19:00
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أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، أمس، عزمهما على دعم بعضهما البعض، وتوطيد علاقتهما في أوج التوتر مع الغربيين، خلال أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
التقى الزعيمان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، في وقت تشهد العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة توتراً شديداً.
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في هذا الإطار، فإن التقارب بين بكين وموسكو اللتين لا تخلو علاقاتهما من التوتر، هدفه مواجهة واشنطن التي يعتبرانها معادية لمصالحهما.
وجلس بوتين و شي، قبالة بعضهما البعض في وسط طاولتين مستديرتين يحيط بهما أعضاء وفديهما، خلال اجتماعهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.
وكانا على ما يبدو الوحيدين من دون كمامة بين أكثر من 20 شخصاً في القاعة.
وقال الرئيس الصيني، لدى بدء اللقاء الذي بث مباشرة إن "الصين ترغب ببذل جهود مع روسيا للقيام بدور القوى العظمى ولعب دور توجيهي لبث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه اضطرابات اجتماعية".
من جهته، دان بوتين المحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة عالم أحادي القطب وقد اتخذت في الفترة الأخيرة شكلاً قبيحاً للغاية وهي غير مقبولة بتاتاً.
ويعود اللقاء الأخير بين الزعيمين إلى شباط الماضي، عندما حضر الرئيس الروسي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وكانا أكدا على صداقتهما التي لا حدود لها.
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