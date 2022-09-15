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عربي-دولي

مساعدات عسكرية ألمانية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
15-09-2022 | 17:26
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، الخميس، أنّ بلادها ستسلم أوكرانيا قاذفتي صواريخ من نوع "مارس-2".
وذكرت لامبريشت في مؤتمر صحافي: "قررنا تسليم أوكرانيا قاذفتين صواريخ إضافيتين من نوع MARS II، إلى جانب 200 صاروخ"، مضيفةً أنه "من المتوقع أن يبدأ تدريب المشغلين الأوكرانيين في أيلول".
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كما تابعت: "علاوة على ذلك، سنرسل 50 ناقلة جنود مدرعة من طراز Dingo إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى عربة مصفحة استخدمها الجيش الألماني بشكل كبير خلال عملية حلف شمال الأطلسي العسكرية في أفغانستان.
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