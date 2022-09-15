واشنطن "تعاقب" داعمي الهجوم الروسي على أوكرانيا

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رضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على من يدعمون الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تستهدف أشخاصا وكيانات تتهمهم بمساعدة موسكو في تفادي العقوبات المالية و"سرقة" الحبوب الأوكرانية وانتهاك حقوق الإنسان.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى "محاسبة الحكومة الروسية"، على حربها المستمرة في أوكرانيا.وأضاف بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية".