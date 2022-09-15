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عربي-دولي

واشنطن "تعاقب" داعمي الهجوم الروسي على أوكرانيا

Lebanon 24
15-09-2022 | 23:00
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رضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على من يدعمون الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تستهدف أشخاصا وكيانات تتهمهم بمساعدة موسكو في تفادي العقوبات المالية و"سرقة" الحبوب الأوكرانية وانتهاك حقوق الإنسان.
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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى "محاسبة الحكومة الروسية"، على حربها المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية".
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