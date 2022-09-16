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واشنطن: أعمال العنف شمالي إثيوبيا لا تتماشى مع رغبة السلام

Lebanon 24
16-09-2022 | 00:00
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أبدت الولايات المتحدة "قلقا متزايدا" من المعارك الدائرة شمالي أثيوبيا، مناشدة طرفي النزاع مواصلة التزامهم بإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي سنتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: "نشعر بقلق متزايد من النشاط العسكري المتعاظم شمالي إثيوبيا. ندين بشدة استئناف الأعمال العدائية".
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وأضاف أن "هذه الأعمال لا تتماشى مع الرغبة المعلنة من جانب كل من الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي" المتمرد، في إجراء محادثات سلام.

وذكّر برايس بأن المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي مايك هامر زار المنطقة لأسبوعين، التقى خلالهما ممثلين عن الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي، إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
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